Холостяк 9 і його кохана оголился на камеру заради жаркого знімка

Микита Добринін с Дарина Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Микита розповів, на що зважився разом з коханою

Холостяк 9 Микита Добрынин і його обраниця Дарина Квиткова не упускають зручну можливість побалувати прихильників гарячими фото. Вони без ніяковості демонстируют свої палкі почуття. Даша охоче позує на камеру у білизні і бікіні, показуючи свої апетитні форми і спортивну підтягнуту фігуру, Микита теж не геть замотивувати підписників кубиками пресу. Так, під час відпочинку в Єгипті закохані підірвали мережу спекотними пляжними знімками. Але цього разу пара приготувала для передплатників щось пікантніше.

На сторінці в Instagram екс-холостяк розмістив горчее спільне фото, де позує в напівоголеному вигляді, в одній білизні обіймає кохану, яка красується топлес.

"Кохання - не конкуренція, не змагання, не взаємовигідний обмін і не купівля-продаж. Так що, якщо ти, зробивши людині добро, тут же чекаєш від нього того ж, ти точно не тією дорогою йдеш. Коли людина любить, її вчинки йдуть від серця, без очікування чогось натомість. Це те, чому ми вчимося і до чого прагнемо", - поділився Добринін філософськими роздумами.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Він зізнався, що звик пробувати разом з обраницею щось нове і виходити із зони комфорту. Цього разу Микита зважився на тату.

"Тиждень тому ми зробили собі тату. У Даши вже було декілька, а ось я особливого не хотів собі набивати, але періодично замислювався. Шукав привід, потім кращий напис... У результаті в один з днів я зважився відразу на два татуювання. І супер задоволений, адже якщо хочеться, треба робити", - констатував він.

Відвертий знімок викликав ажіотаж в мережі. Прихильники пари поділилися своїм думка про побачене. Не усім припало до смаку гаряче фото пари.

Гарненькі такі

Які ви класні, реально приємно на вашу пару дивитися. Щастя вам і величезній любові

Ви дуже милі!

Я дуже захоплююся вашою парою. Щиро бажаю вам, бути разом усе життя

Красиві, ви доповнюєте один одного

Ви ідеальна пара

Як красиво

Неперевершині, класні

Питання: навіщо такі фотки? Це повинно бути ваше особисте

А що вже не голі відразу?

Скріншот коментарів

Нагадаємо, переможниця Холостяк 9 Даша Квиткова зробила чесне зізнання про дітей.