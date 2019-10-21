"Шалено щасливий": Холостяк 9 з коханою влаштували собі римські канікули

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Закохані насолоджуються атмосферою "вічного міста"

Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця Дар'я Квіткова не втомлюються демонструвати в мережі ідилію у відносинах - пара живе разом, багато подорожує і просто-таки випромінює любов і щастя. Нещодавно дівчина організувала незвичайну поїздку до Італії - вона вибрала кілька дівчат серед своїх підписниць і вони відправилися в Рим, де чудово провели час. "Вічне місто" настільки сподобалося їй, що вона вирушила туди знову - на цей раз зі своїм коханим.

На своїй сторінці в Instagram Добринін показав кілька атмосферних кадрів з їх "римських канікул". Закохані позували на тлі величного Колізею, при цьому чоловік романтично підхопив Дашу на руки, а вона з ніжністю дивиться на обранця. На наступному фото вони злилися в пристрасному поцілунку.

Зазначимо, що для прогулянок по столиці Італії Квіткова вибрала квітчасту сукню та бежеві кросівки, Добринін же був у джинсах і білій сорочці.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"Початок наших римських канікул! Не вперше в Італії, але вперше в Римі. І шалено щасливий, що це місто мені відриває кохана @kvittkova. Це чудово, що ми співпадаємо у всьому: їмо пасту і піцу 24/7, проходимо в день десятки кілометрів. Італія для цього підходить ідеально", - поділився Микита.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Пізніше він поділився ще одним знімком, на якому сидить на давніх каменях Колізею і серйозно дивиться в об'єктив.

"Вгадаєте, скільки шматків піци може з'їсти людина, з таким серйозним обличчям?" - жартівливо прокоментував екс-Холостяк.

Фото: Микита Добринін (instagram.com/nikitadobrynin)

Розчулені підписники активно розчулюються цією прекрасною парою і бажають їм щастя та гарного відпочинку в коментарях.

Дуже рада за вас. Гарних вам канікул

Стежу за Вами з початку проекту! І дуже рада за вас! Нарешті хоч одна пара разом! Я думаю всі вже чекають весільні фото

Яка пара, приємно дивитися )

Романтика!!! Що ще потрібно для закоханих

Дуже гарне фото

Такі щасливі, не растеряйте це хлопці, будьте щасливі і далі

Яка ж красива пара! ) світитеся) любов це чудово) будьте щасливі)!

Нарешті я повірила що це не шоу!!!

Головне щоб не було заради піару та реклами, я за реальні почуття

Молодці! Дивлюся вас з Дашею! Ви єдині хто довів,що почуття існують ,"поза проекту"

Ви неймовірні

Скріншот коментарів (instagram.com/nikitadobrynin)

Нагадаємо, щасливі Холостяк 9 Микита Добринін з обраницею Дарією Квітковою поділилися секретом гармонії у відносинах.

Раніше екс-холостяк Микита Добринін і його обраниця Дарія Квіткова оголилися на камеру і продемонстрували свої тату.