"Хочеш когось налякати, покажи йому дитину-зомбі": Позитив висловився про Хелловін

Колаж РБК-Україна

Олексій Завгородній каже, що обожнює фільми жахів

Напередодні Хелловіна 2018, який у всьому світі відзначатимуть в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, популярний український музикант, вокаліст груп "Время и Стекло" і Mozgi Олексій Завгородній, більш відомий як Позитив, зізнався LITE, що ніколи не святкував День всіх святих традиційно - з вирізуванням гарбуза і "trick or treat".

"Я обожнюю фільми жахів і вважаю, що в цю ніч прикольніше зібратися з друзями вдома, вимкнути світло, приготувати попкорн і разом дивитися "страшилки" з класики", - розповів Позитив.

Особливо артистові подобаються мелодії з фільмів, що нагадують звуки старовинної музичної скриньки.

"Частенько я збираю такі семпли в колекцію - вони добре лягають у щось ліричне. Найстрашніші хелловінські образи для мене - це самі безобідні персонажі. Хочеш когось налякати, покажи йому дитину-зомбі або бабусю-відьму", - сміється співак.

Позитив (фото: instagram.com/positiff)

До речі, спеціально для Позитива та інших любителів "ужастиків" ми зібрали найстрашніші фільми про Хеллоуїн, які створять містичну атмосферу в свято нечистої сили.

Раніше українська співачка і телеведуча болівійського походження Michelle Andrade розповіла LITE про своє ставлення до Хелловіну.

Також про те, як до Дня всіх святих завжди готуються його діти, повідав відомий український артист і зірка "95 Кварталу" Євген Кошовий.

Відео: РБК-Україна