"Больше всего мне нравился костюм Бабы Яги": Michelle Andrade рассказала о хэллоуинских традициях

Коллаж РБК-Украина

21-летняя Мишель вспомнила, как отмечала Хэллоуин в Боливии

Накануне Хэллоуина 2018, который во всем мире будут отмечать в ночь с 31 октября на 1 ноября, украинская певица и телеведущая боливийского происхождения Michelle Andrade рассказала LITE о своем отношении к этому празднику.

"Когда я жила в Боливии, в этот день все дети ярко разукрашивали лица, наряжались и ходили по соседним домам просить конфеты или деньги. Больше всего мне нравился костюм Бабы Яги", - рассказала Мишель.

Michelle Andrade в костюме Бабы Яги (фото предоставлено певицей)

Но в Боливии Хэллоуин не является таким популярным праздником, как День мертвых, который отмечают в начале ноября.

"Помню, как в Ла-Пас, родном городе моей бабушки, люди приносили на кладбище черепа, украшенные цветами, а еще хлеб, сладости и подарки. Многие боливийцы вообще хранят черепа своих умерших родственников дома и верят, что в этот день их души возвращаются на землю. На моей второй родине относятся к смерти иначе, чем в Украине. Почти в каждом городе живут шаманы и колдуны, к которым ходят все местные жители", - добавила девушка.

21-летняя звезда призналась, что всегда мечтала отпраздновать Хэллоуин "на какой-нибудь крутой вечеринке, как в американских фильмах".

"Надеюсь, в этом году мою мечту осуществят Танці з зірками, ведь я буду встречать праздник на проекте", - отметила Андраде.

Мишель Андраде (фото: пресс-служба певицы)

Напомним, что ранее мы собрали топ-5 самых ужасных фильмов о Хэллоуине, которые создадут мистическую атмосферу в праздник нечистой силы.

Видео: РБК-Украина