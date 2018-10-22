"Скуповуємо всі гарбузи в селі": Євген Кошовий розповів, як його родина готується до Хелловіну

Фото: Євген Кошовий (колаж РБК-Україна)

Обидві доньки Євгена Кошового придумують на свято яскраві образи, розповідає актор

Щороку Хелловін відзначають з 31 жовтня на 1 листопада. Це свято, до якого готуються багато українських зірок. Дехто приміряє святкові костюми і обирає макіяж, а хтось вирішує, які страви приготує цього дня. Хоча багато українських зірок ставляться до Хелловіну абсолютно нейтрально.

Відомий український артист і зірка "Кварталу 95" Євген Кошовий каже, що до Хелловіна завжди готуються його діти. Так, його старша донька Варвара подає приклад молодшій Серафимі, і разом вони придумують яскраві образи до 31 жовтня.

Про це Євген Кошовий ексклюзивно розповів у коментарі для Styler.

"Так, діти дуже люблять це свято! Тому ми скуповуємо всі гарбузи, які тільки є у нас в селі! Вони там ріжуть, вирізають. Головне, щоб село не вирізали", - жартує артист.

Фото: Євген Кошовий (facebook.com-kvartal95)

Обидві його доньки придумують на Хелловін яскраві образи, зізнається Євген Кошовий.

"Костюми, образи – це Варя (старша донька – ред.) у нас сама все придумує. А оскільки Серафима дивиться на старшу сестру, то і в цьому плані намагається її копіювати. Вони самі намагаються придумати щоразу щось нове. Вони разом ідуть на другий поверх і там щось собі роблять", - розповідає актор.

Сам Євген Кошовий на Хелловін для себе якогось особливого образу придумувати не буде.

"Я би, мабуть, залишився таким, як я є. Тому що зараз дуже багато людей, знаєте, з моїми висловлюваннями не погоджуються. Тому роблять із мене такого тирана і демона (маються на увазі його цитати на захист російської мови – ред.). Не знаю, як їм передати емоції, які у мене всередині, але добре, не буду цього робити", - сказав Євген Кошовий.

Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський в образі президента зробив гучну заяву.

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