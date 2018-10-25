"Хочешь кого-то напугать, покажи ему ребенка-зомби": Позитив высказался о Хэллоуине

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Алексей Завгородний говорит, что обожает фильмы ужасов

Накануне Хэллоуина 2018, который во всем мире будут отмечать в ночь с 31 октября на 1 ноября, популярный украинский музыкант, вокалист групп "Время и Стекло" и Mozgi Алексей Завгородний, более известный как Позитив, признался LITE, что никогда не праздновал День всех святых традиционно - с вырезанием тыквы и "trick or treat".

"Я обожаю фильмы ужасов и считаю, что в эту ночь прикольнее собраться с друзьями дома, выключить свет, приготовить попкорн и вместе смотреть "ужастики" из классики", - рассказал Позитив.

Особенно артисту нравятся мелодии из таких фильмов, напоминающие звуки старинной музыкальной шкатулки.

"Частенько я собираю такие семплы в коллекцию - они хорошо ложатся во что-то лирическое. Самые страшные хэллоуинские образы для меня - это самые безобидные персонажи. Хочешь кого-то напугать, покажи ему ребенка-зомби или бабулю-ведьму", - смеется певец.

Позитив (фото: instagram.com/positiff)

Кстати, специально для Позитива и других любителей "ужастиков" мы собрали самые страшные фильмы о Хэллоуине, которые создадут мистическую атмосферу в праздник нечистой силы.

Ранее украинская певица и телеведущая боливийского происхождения Michelle Andrade рассказала LITE о своем отношении к Хэллоуину.

Также о том, как до Дня всех святых всегда готовятся его дети, поведал известный украинский артист и звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой.

Видео: РБК-Украина