ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Греммі 2021: названа краща пісня року, яка вас точно здивує

Новость на русском → США, Понеділок 15 березня 2021 04:19
Греммі 2021: названа краща пісня року, яка вас точно здивує H.E.R. виграла Греммі 2021 за пісню "I Can't Breathe" (фото: instagram.com/hermusicofficial)
Автор: Lite

Греммі 2021 у номінації "Пісня року" виграла H.E.R. (Габріелла Вілсон). Заповітну статуетку хіп-хоп-зірка отримала 14 березня на 63-й церемонії вручення нагород найпрестижнішої музичної премії в світі.

Про це стало відомо в ніч на понеділок завдяки трансляції з Стейплс-центру Лос-Анджелеса.

За перемогу у категорії "Пісня року" боролися також такі композиції, як:

  • "Black Parade" (Бейонсе)
  • "The Box" (Родді Річ)
  • "Cardigan" (Тейлор Свіфт)
  • "Circles" (Post Malone)
  • "don't Start Now" (Дуа Ліпа)
  • "Everything I Wanted" (Біллі Айліш)
  • "I can't Breathe" (H.E.R.)
  • "If the World Was Ending" (JP Saxe за участю Джулії Майклз)

Перемогу в номінації "Пісня року" на Греммі 2021 здобула ця пісня

Зауважимо, що музичні експерти і букмекери у цій номінації ставили на перемогу Тейлор Свіфт. Але сталося не так, як гадалося.

Греммі 2021: названа краща пісня року, яка вас точно здивує

Переможець у номінації "Пісня року" на Греммі 2021 (фото: instagram.com/hermusicofficial)

Відзначимо, що в цьому році найбільшу кількість номінацій отримали Бейонсе (9), Тейлор Свіфт (6), Родді Річ (6) і Дуа Липа (6).

Додамо, що ведучим церемонії Греммі 2021 став відомий комік і актор Тревор Ноа.

На шоу виступили Тейлор Свіфт, Біллі Айлиш, Дуа Липа, BTS, Гаррі Стайлз, Карді Бі, Megan Thee Stallion та інші зірки, які були також номіновані на премію в різних категоріях.

Відзначимо, що в різні роки лауреатами премії Греммі ставали і українці, про яких ми писали раніше.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Культура музыка
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Свята і вихідні у квітні 2021: нас чекає унікальний місяць
Свята і вихідні у квітні 2021: нас чекає унікальний місяць