Греммі 2021: названа краща пісня року, яка вас точно здивує

Греммі 2021 у номінації "Пісня року" виграла H.E.R. (Габріелла Вілсон). Заповітну статуетку хіп-хоп-зірка отримала 14 березня на 63-й церемонії вручення нагород найпрестижнішої музичної премії в світі.

Про це стало відомо в ніч на понеділок завдяки трансляції з Стейплс-центру Лос-Анджелеса.

За перемогу у категорії "Пісня року" боролися також такі композиції, як:

"Black Parade" (Бейонсе)

"The Box" (Родді Річ)

"Cardigan" (Тейлор Свіфт)

"Circles" (Post Malone)

"don't Start Now" (Дуа Ліпа)

"Everything I Wanted" (Біллі Айліш)

"I can't Breathe" (H.E.R.)

"If the World Was Ending" (JP Saxe за участю Джулії Майклз)

Перемогу в номінації "Пісня року" на Греммі 2021 здобула ця пісня

Зауважимо, що музичні експерти і букмекери у цій номінації ставили на перемогу Тейлор Свіфт. Але сталося не так, як гадалося.

Переможець у номінації "Пісня року" на Греммі 2021 (фото: instagram.com/hermusicofficial)

Відзначимо, що в цьому році найбільшу кількість номінацій отримали Бейонсе (9), Тейлор Свіфт (6), Родді Річ (6) і Дуа Липа (6).

Додамо, що ведучим церемонії Греммі 2021 став відомий комік і актор Тревор Ноа.

На шоу виступили Тейлор Свіфт, Біллі Айлиш, Дуа Липа, BTS, Гаррі Стайлз, Карді Бі, Megan Thee Stallion та інші зірки, які були також номіновані на премію в різних категоріях.