Українці-лауреати престижної премії "Ґреммі": що про них відомо

Музична премія "Ґреммі" була заснована в 1958 році в США. Це найпрестижніша музична нагорода американської Академії звукозапису. Її можна порівняти тільки з премією "Оскар" в кінематографі. Премію "Ґреммі" присуджують щорічно в 108 категоріях 30 музичних жанрах шляхом голосування членів Академії звукозапису.

Надія Шпаченко

Американська піаністка і композитор українського походження була нагороджена премією "Ґреммі" у 2020 році за найкращий класичний збірник. Надія Шпаченко народилася в 1977 році в Харкові й з 5 років займалася музикою. У 1991 році вона разом з матір'ю переїхала до Ізраїлю, а в 1994 році – в США. Там вона отримала ступінь бакалавра в музичній школі Лонги Бард-коледжі. Зараз вона професор фортепіано в Політехнічному університеті штату Каліфорнія. Вона записала три авторських альбому класичної музики й один з них отримав нагороду "Ґреммі".

Руслан Сирота

Ізраїльський і американський музикант і композитор українського походження. Володар премії "Ґреммі" у 2011 році. Руслан Сирота народився в 1980 році в Умані. З 4 років грає на гітарі, з 7 років – на фортепіано. У 1990 році разом з сім'єю переїхав до Ізраїлю, де у 14 років захопився джазом. Отримав освіту в Музичному коледжі Берклі, а у 2000 році переїхав до Бостона.

Давид Ойстрах

Український і радянський скрипаль, диригент і педагог, народний артист СРСР. Народився в Одесі в 1908 році, з п'яти років вивчав скрипку та альт. Закінчив Одеський музично-драматичний інститут. Володар безлічі нагород і лауреат престижних премій, переможець міжнародних конкурсів. Премію "Ґреммі" отримав двічі – у 1970 і 1974 року. Помер у жовтні 1974 року від серцевого нападу в Амстердамі, відразу після концерту.

Святослав Ріхтер

Знаменитий український і радянський піаніст, володар численних премій та нагород. Народився в 1915 році в Житомирі. Свою музичну кар'єру починав в Одеській філармонії, а потім закінчив Московську державну консерваторію імені Чайковського. Премію "Ґреммі" отримав в 1960 році за виконання Другого фортепіанного концерту Й. Брамса. Це було перше виконання серед радянських виконавців. В останні роки жив у Парижі, де й помер 1 серпня 1997 року.

Григорій П'ятигорський

Український, російський та американський віолончеліст. Народився в 1903 році в місті Катеринославі (сучасний Дніпро). З раннього дитинства грав на скрипці та фортепіано під керівництвом батька, з 7 років перейшов на віолончель. Навчався в Московській консерваторії. В юності залишив СРСР і виїхав спочатку до Варшави, потім в Лейпциг. Проживав у Берліні, а світову славу йому принесли виступи в 1929 році з Нью-Йоркським філармонічним оркестром. У 1942 році П'ятигорський став громадянином США. 1947 – зіграв самого себе у фільмі "Карнегі Хол". Неодноразово виступав на концертах в Білому домі й на честь нього була заснована "Премія П'ятигорського", якою нагороджують найбільш талановитих віолончелістів. Помер музикант в 1976 році в Лос-Анджелесі.

Володимир Горовиць

Український і американський піаніст, один з найвидатніших піаністів у світі. Народився в Києві в 1903 році, музиці його навчала мама – Софія Горовіц. Закінчив консерваторію, виступав спочатку на території України та СРСР, а потім став брати участь в концертах в Європі. З 1928 року став жити в США, але громадянство отримав лише в 1944 році. З 1962 по 1989 рік отримав 25 нагород "Ґреммі". Свій останній концерт Горовіц дав 21 червня 1987 року в Гамбурзі. Помер 5 листопада 1989 року в Нью-Йорку. З 1995 року у Києві проводиться Міжнародний конкурс молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця.

Натан Мільштейн

Український і американський скрипаль єврейського походження. Народився в Одесі в 1904 році. Спочатку брав приватні уроки музики, а потім вступив в Петроградську консерваторію. У 1925 році Мільштейн виїхав разом з Горовицем на гастролі за кордон і прийняв рішення не повертатися на батьківщину. Музиканти неодноразово виступали у складі тріо – Горовиць, Мільштейн і П'ятигорський.

Через кілька років Мільштейн осів у Брюсселі, а після війни він отримав громадянство США. У 1975 році він отримав премію "Ґреммі" за найкраще виконання класики. Натан Мільштейн помер у Лондоні в 1992 році.

63-я церемонія премія "Ґреммі" відбудеться 14 березня 2021 року. Академія звукозапису США ухвалила рішення про перенесення церемонії через пандемію коронавірусу.