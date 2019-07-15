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Грація кішки: витончена Тіна Кароль підкорила пляжною естетикою

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.07.2019 - 16:32
Грація кішки: витончена Тіна Кароль підкорила пляжною естетикою
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники співачки прийшли в захват від її волосся

Тіна Кароль давно стала для своїх шанувальників "королевою естетики" - вони захоплюються грацією і витонченістю її образів і поз на знімках, щоразу знаходячи нові епітети для опису краси своєї улюблениці. Останнім часом фотосети поп-діви вражають уяву фанів своєю відвертістю, адже вона легко  оголюється на камеру і демонструє хвилюючі вигини стрункої фігури.

Тіна публікує ефектні кадри зі своєї фотосесії, зробленої в США. То покаже, як позує в ультракоротких шортах і топі біля будиночка рятувальників, то продемонструє бездоганний стріт-стайл лук, а тепер вирішила остаточно підкорити мережу повітряним естетичним знімком.

Вона зображена на чорно-білому фото з піднятими вгору, ніби під час танцю, руками. Фотографу вдалося зловити момент, коли співачка відкинула вологе волосся назад, злегка закинувши голову, а на її обличчі грає тінь усмішки. На задньому фоні видно блиск хвиль в сонячному світлі.

Грація кішки: витончена Тіна Кароль підкорила пляжною естетикою

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Фото справило незабутнє враження на армію шанувальників зірки. Вони звернули увагу на локони своєї улюблениці і порівняли її з казковою принцесою Рапунцель.

"Що за грація кішки. Це божественно", "Кайфово", "Приголомшлива", "Ось це волосся!", "Суперова Тіна", "Розкішне волосся", "Неймовірний кадр", "Німфа", "Фотка бомба!", "Яка ж ти шикарна, волосся як окремий вид мистецтва", "Схоже на те, що Тіна танцює балет. Дуже гарне фото", "Прекрасна", "Таке повітряне волосся! Клас", - захоплювалися шанувальники.

 

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль спокусила мережу чуттєвим фото в короткому топі з екстремальним декольте, який наділу без білизни.

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Новини України Тіна Кароль
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