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Грация кошки: утонченная Тина Кароль покорила пляжной эстетикой

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.07.2019 - 16:32
Грация кошки: утонченная Тина Кароль покорила пляжной эстетикой
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники певицы пришли в восторг от ее волос

Тина Кароль давно стала для своих поклонников "королевой эстетики" - они восторгаются грацией и утонченностью ее образов и поз на снимках, каждый раз находя новые эпитеты для описания красоты своей любимицы. В последнее время фотосеты поп-дивы поражают воображение фанов своей откровенностью, ведь она без стеснения оголяется на камеру и демонстрирует волнительные изгибы стройной фигуры.

Тина публикует эффектные кадры со своей фотосессии, сделанной в США. То покажет, как позирует в ультракоротких шортах и топе возле домика спасателей, то продемонстрирует безупречный стрит-стайл лук, а теперь решила окончательно покорить сеть воздушным эстетичным снимком.

Она запечатлена на черно-белом фото с поднятыми вверх, будто во время танца, руками. Фотографу удалось поймать момент, когда певица отбросила влажные волосы назад, слегка запрокинув голову, а на ее лице играет тень улыбки. На заднем фоне видно блеск волн в солнечном свете.

Грация кошки: утонченная Тина Кароль покорила пляжной эстетикой

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Фото произвело неизгладимое впечатление на армию поклонников звезды. Они обратили внимание на локоны своей любимицы и сравнили ее со сказочной принцессой Рапунцель.

"Что за грация кошки. Это божественно", "Кайфово", "Потрясающая", "Вот это волосы!", "Суперовая Тина", "Роскошные волосы", "Неймовірний кадр", "Нимфа", "Фотка бомба!", "Какая же ты шикарная, волосы как отдельный вид искусства", "Схоже на те, що Тіна танцює балет. Дуже гарне фото", "Великолепна", "Такие воздушные волосы! Класс", - восхищались поклонники.

 

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль соблазнила сеть чувственным фото в коротком топе с экстремальным декольте, который надела без белья.

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Новости Украины Тина Кароль
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