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"Кажуть, що ми схожі?" Полякова з донькою помірялись фігурами в купальниках

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.01.2019 - 17:18
"Кажуть, що ми схожі?" Полякова з донькою помірялись фігурами в купальниках
Фото: Оля Полякова з донькою (instagram.com/polyakovamusic)

Зіркова мама з донькою захопили мережу фотосесією на яхті

Відома українська співачка Оля Полякова, яка разом з сім'єю відправилася відпочивати до моря, продовжує радувати шанувальників яскравими знімками з тайського острова Самуї. На цей раз співачка влаштувала яскраву фотосесію зі своєю старшою донькою на яхті і поділилася результатом на своїй сторінці в Instagram.

На фото 13-річна Маша, яка нещодавно поділилася секретами схуднення, і її зіркова мама позують в однакових купальниках, демонструючи довгі ноги і стрункі фігури. У підписі до публікації Полякова зазначила, що їм з донькою часто говорять про зовнішню схожість і поцікавилася у підписників, чи це так..

&quot;Кажуть, що ми схожі?&quot; Полякова з донькою помірялись фігурами в купальниках

Фото: Оля Полякова з донькою (instagram.com/polyakovamusic)

"Кажуть, що ми схожі? Невже? Схожі? гортайте серію!" - написала артистка.

&quot;Кажуть, що ми схожі?&quot; Полякова з донькою помірялись фігурами в купальниках

Фото: Оля Полякова з донькою (instagram.com/polyakovamusic)

На знімках вони з Машею сидять спинами одна до одної на борту яхти, а також позують стоячи обличчям і боком до камери, зворушливо тримаючись за руки.

&quot;Кажуть, що ми схожі?&quot; Полякова з донькою помірялись фігурами в купальниках&quot;Кажуть, що ми схожі?&quot; Полякова з донькою помірялись фігурами в купальниках

Фото: Оля Полякова з донькою (instagram.com/polyakovamusic)

Шанувальники прийшли в повний захват від фотографій - за годину публікація набрала більше 56 тисяч лайків і більше тисячі коментарів.

Користувачі мережі запевнили, хто Маша - просто копія своєї мами, а також засипали їх обох комлпиментами, особливо відзначивши довгі ноги дівчат.

"А ці ноги, взагалі нескінченні!!!", "Де такі ніжки роздають скажіть дуже треба)))", "Кайф!! Приголомшливі!!!", "Дуже схожі!", "Богині", "Ви дуже схожі , немов дві краплі води","Класні фотки! Красуні", "Схожі ще як)", "Мамина доця", "Маша і справді схудла", "Красуні!! як сестри", "Ви такі високі", "Пощастило доці з мамою, видно, що ви обожнюєте один одного і весело годину проводите", "Ккк дві краплі схожі", "Ну просто шалено красиві Дві барбі", "Двійнята близнята", - пишуть підписники співачки.

&quot;Кажуть, що ми схожі?&quot; Полякова з донькою помірялись фігурами в купальниках&quot;Кажуть, що ми схожі?&quot; Полякова з донькою помірялись фігурами в купальниках

&quot;Кажуть, що ми схожі?&quot; Полякова з донькою помірялись фігурами в купальниках&quot;Кажуть, що ми схожі?&quot; Полякова з донькою помірялись фігурами в купальниках

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, раніше Оля Полякова розповіла про те, що серйозно захворіла, перебуваючи на відпочинку в Таїланді. Артистка показала, як лікується під час відпустки.

Ми також повідомляли, що Оля Полякова різко відповіла недоброзичливцям дочки.

Відео: РБК-Україна

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