ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Він вам пригадає потім": Топалов розбурхав мережу неоднозначним фото Тодоренко і сина на пляжі

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.12.2019 - 13:06
"Він вам пригадає потім": Топалов розбурхав мережу неоднозначним фото Тодоренко і сина на пляжі
Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Співак показав в мережі знімок свого сина без одягу

Регіна Тодоренко разом з однорічним синочком Михайлом полетіла погрітися і поніжитися в океані на острів Балі, де також встигає займатися йогою вранці і знову встала на дошку для серфінгу. Чи поїхав разом з ними чоловік телеведучої Влад Топалов, до кінця незрозуміло, так як спільних фото вони не викладали. Однак при цьому він все одно поділився яскравим відпускним знімком дружини і сина в своєму Instagram - і викликав неоднозначну реакцію у користувачів мережі.

Вся справа в тому, що на фото Регіна і Майкл, як вони називають малюка, відображені на пляжі. Дитина сидить на піску боком до камери і дивиться на маму, яка стоїть трохи далі біля кромки прибою і явно кличе його до себе. При цьому малюк на знімку - повністю без одягу. Такі фото загалом повинні бути заблоковані за новими правилами Instagram, однак поки що цього не сталося.

"Моє......... все", - підписав кадр Топалов.

Фото: Регіна Тодоренко з сином Майклом на Балі (instagram.com/vladtopalovofficial)

Реакція підписників виявилася різною - деякі тут же почали дорікати артисту за "оголення", відзначаючи, що Майкл може їм з Регіною це пригадати, коли виросте. Інші ж стали на його захист, заявляючи, що нічого такого в цьому фото немає і знімок дуже милий.

  • чудова мама, принадність малюк))))
  • Здоров'я всім діткам і вашим
  • Будьте завжди такими щасливими
  • Боягузи все ж треба одягати
  • Дай Вам Бог всього,всього прекрасного!
  • Майкл шикарний!!!
  • Щастя Вам
  • Зараз яжемамки набіжать, мовляв, чого малюк бігає голим. а так фото круте
  • Ох пригадає він вам потім цю фоточку
  • Я думаю що голенькую попку...треба було б прикрити....
  • Який карапузик
  • Навіщо без дозволу людини, навіть такої маленької, виставляти його *лен?! Фото для хайпи, або ви з дитинства вбиваєте індивідуальність і думка людини?!
  • Що тут такого, малюк голе, таке відчуття половина дивиться тільки Майклу між ніг. Нехай голопопый, зате щасливий
  • Красиво..але треба було смайл поставити)))))

&quot;Він вам пригадає потім&quot;: Топалов розбурхав мережу неоднозначним фото Тодоренко і сина на пляжі

Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, раніше син Влада Топалова та Регіни Тодоренко Майкл вперше потрапив на обкладинку глянцю.

Володарка хвиль: Регіна Тодоренко зайнялася серфінгом на Балі Син Топалова і Тодоренко вперше потрапив на обкладинку глянцю
Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренкосын
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся