ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Занадто гаряче: Тодоренко поділилася спокусливими фото з Балі

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.12.2019 - 12:26
Занадто гаряче: Тодоренко поділилася спокусливими фото з Балі
Регіна Тодоренко (Фото: instagram.com/reginatodorenko)

Екс-ведуча шоу "Орел і Решка" похвалилася кадрами із відпочинку

Колишня ведуча пропулярного тревел-шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко вирушила на Балі. Компанію 29-річній зірці склав син Майкл.

На свою сторінку в Instagram вона виклала відповідні знімки. На одному з них спокусливу Регіну можна побачити в синьому купальнику в білу смужку, що підкреслює струнку фігуру молодої мами.

З аксесуарів на Тодоренко можна побачити солом'яний капелюх з широкими полями, плетену велику сумку з підписом: "Регіна - наречена". Волосся знаменитості розпущене.

"Занадто гаряче", - підписала кадр Регіна Тодоренко.

Занадто гаряче: Тодоренко поділилася спокусливими фото з БаліРегіна Тодоренко (Фото: instagram.com/reginatodorenko)

На іншому фото Регіна позує в більш стриманому вбранні - смугастому платті і солом'яному капелюсі з білим обідком.

"Що вам хочеться дізнатися про цй прекрасний острів?" - поцікавилася у фанатів досвідчена мандрівниця.

Занадто гаряче: Тодоренко поділилася спокусливими фото з БаліРегіна Тодоренко (Фото: instagram.com/reginatodorenko)

На ще одному фото Регіну Тодоренко можна побачити з однорічним сином Майклом біля басейну. За словами зірки, даними фото вона хоче привернути більше уваги до благодійності.

"Бачу, що під останнім постом про допомогу малюкам зовсім немає активності. Я знаю, що серед вас знайдуться добрі серця, які відгукнуться на допомогу діткам, які потребують в ній!!! Тих, хто небайдужий до квітів життя, прошу подивитися всю карусель фотографій! Там дуже важлива інформація! А ті, хто відразу бажає підтримати діток, перейдіть за посиланням у сторіз. Спасибі вам, що готові творити добро разом зі мною!" - написала в мережі Тодоренко.

Занадто гаряче: Тодоренко поділилася спокусливими фото з БаліРегіна Тодоренко (Фото: instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, раніше Влад Топалов розповів, чим його підкорила Регіна Тодоренко.

Поїду ловити хвилю: невиспана Тодоренко поділилася своєю радістю "Дуже образилася": Регіна Тодоренко вперше заговорила про свекруху і заборону Топалова
Новини України Регіна Тодоренко
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся