Володарка хвиль: Регіна Тодоренко зайнялася серфінгом на Балі

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча зізналася, що обожнює це хобі

Регіна Тодоренко продовжує відпочивати біля океану на райському острові Балі. З собою телеведуча взяла однорічного синочка Михайла, який вже чимало подорожував разом з батьками. Молода матуся давно повернула собі прекрасну форму і з задоволенням хвалиться стрункою фігурою в купальнику на гарячих пляжних фото.

Крім того, Регіна знову повернулася до свого хобі, яке довелося залишити на кілька років через вагітність і народження дитини - серфінгу. На Балі прекрасні умови для цього, так що зірка разом з тренером активно почала підкорювати хвилі, а на своїй сторінці в Instagram показала яскраві кадри процесу.

На фото Тодоренко зображена на дошці для серфінгу в оточенні ще кількох серферів. На ведучій - низ від купальника і бежевий топ, волосся ж вона зібрала в пучок.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

У підпису артистка відзначила, що це непросте заняття, але їй дуже подобається і вона має намір продовжувати.

"Моє хобі! Тиждень занять, і ти у відмінній формі. Вчора пропливла 5км, сьогодні пропливла 5км. У мене ниє спина, плечі, ребра і стегна в синцях, але мені так подобається, що я готова продовжувати. Така ось дивна любов до болю.

Мій тренер - @dolphinsurfandrei (легендарний мужииииккккк, підкорює 30тиметрові хвилі, або хвилі йому підкоряються)", - поділилася враженнями Регіна.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Вражені шанувальники поспішили залишити ведучій безліч захоплених відгуків.

Шикарне фото! Заряджаєте мотивацією, Регіна

Бомбически круто

Молодець

Клас, дуже красиво

Це дуже круто! По-доброму заздрю! Кайф!

Крута

Це приємна біль!

Дуже круто! Шалено красиво!

Захоплююся вашою життєвою енергією!!!

Ось це стійка!!!

@reginatodorenko ну ви прям неймовірна красуня

Регінка красуня!

Ого! Супер! Це ж так складно!

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко блиснула апетитним "горішком" на новорічній листівці.