"Під забороною": директор Лободи розповіла всю правду про співачку

Фото: Нателла Крапівіна (instagram.com/natellakrapivina)

На одне з найскладніших питань ведучого продюсер відповіла дуже загадково

Директор української співачки Світлани Лободи, режисер, кліпмейкер, бізнесвумен Нателла Крапівіна в інтерв'ю російському ведучому розповіла про асоціації з яким містом у неї викликає виконавиця.

Концепція передачі на Youtube-каналі не нова, відверті розмови про особисте і роботу не в звичайних декораціях, а на великому ліжку вже використовувалася і раніше на телебаченні. Така атмосфера сприяє більшій відвертості і чесності, цим прийомом і скористався російський ведучий В'ячеслав Манучаров.

Фото: "В ній стільки всього різного заховано" - Нателла Крапівіна (instagram.com/natellakrapivina)

З Нателлой Крапівіною ведучий поговорив "про друге пришестя" Світлани Лободи, зірка якої після деякого затишшя і переїзду в РФ засяяла з новою силою.

На питання з яким містом у Нателлы, як у людини, яка любить подорожувати, асоціюється Світлана, гостя студії відповіла, що це одне з найскладніших питань.

Фото: Нателла Крапівіна (instagram.com/natellakrapivina)

"Це найскладніше питання, яке вона місто. У нас є пісня з назвою "Місто під забороною", так ось вона - місто під забороною, тому що в ній стільки всього різного заховано. Я до кінця ще не знаю з чого вона починається, чим вона закінчується. Є речі, які я швидше за все ніколи не дізнаюся", - розповіла продюсер про свої асоціації.

Фото: "Світла - місто в яке не повернутися" (instagram.com/natellakrapivina)

"Коли ми писали пісню "Місто під забороною", і мені не вистачало емоцій від Світлани, вона мене попросила пояснити, що таке це Місто під забороною, тому що не до кінця розуміла про що пісня. Я їй сказала, щоб вона уявила, що у неї трапилася найбільша любов у конкретному "цьому" місті, але більше туди ніколи не повернутися", - пояснила Нателла як створювалася концепція пісні.

"Світла для мене — місто, з яким пов'язана щось дуже важливе, але в яке не повернутися", - підсумувала продюсер.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Світлана на Мальдівах продемонструвала чудову розтяжку, чим здивувала шанувальників.

Нагадаємо, нещодавно Лобода привітала Тілля Ліндеманна з днем народження, виклавши архівне фото співака в мережу.

Також ми публікували незабутні фото, що ілюструють головні події в життя знаменитостей за 2018 рік.

Опальна Світлана Лобода (відео: РБК-Україна)