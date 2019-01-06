ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Растяжка, как у Настеньки": в сети восхитились гибкостью Лободы

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.01.2019 - 18:27
"Растяжка, как у Настеньки": в сети восхитились гибкостью Лободы
Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial/)

Звезда не забывает поддерживать себя в форме во время отдыха

Пользователи сети пришли в восторг от видео, которое опубликовала Светлана Лобода,  недавно показавшая подросшую дочь на отдыхе, в Instagram. Звезда продемонстрировала потрясающую растяжку, которую она делает на мосту во время отдыха на живописных Мальдивах.

&quot;Растяжка, как у Настеньки&quot;: в сети восхитились гибкостью Лободы

Скриншот поста: instagram.com/lobodaofficial/

Певица, стоя спиной к камере в облегающих спортивных штанах, любуется видом на океан.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Видео: instagram.com/lobodaofficial/

Пользователи Instagram пришли в восторг от гибкости звезды, позавидовали ее мужчине и попросили научить делать так же.

"Хорошая растяжка, как у Настеньки", - сравнил slavochka_mzv.

"Как для мамы, родившей двоих детей - отлично", - написал erioma_maks.

"Мужу завидую", - написал nurikokirgizboev.

"Шпагат офигенный", - восхитилась krupeichenkoalina_.

&quot;Растяжка, как у Настеньки&quot;: в сети восхитились гибкостью Лободы

Скриншот комментариев: instagram.com/lobodaofficial/

Напомним, недавно Лобода поздравила Тилля Линдеманна с днем рождения, выложив архивное фото певца в сеть.

Ранее мы писали о том, что супруга Дмитрия Ступки дала совет, как не стать жертвой "быстрой славы".

Также мы публиковали незабываемые фото, иллюстрирующие главные события в жизни знаменитостей за 2018 год.

Видео: РБК-Украина

Год Свиньи: у кого из знаменитостей были питомцы-поросята "Мой доктор": Лобода показала игривое фото с Линдеманном
Новости Украины Лободазвезды
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь