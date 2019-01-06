"Растяжка, как у Настеньки": в сети восхитились гибкостью Лободы

Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial/)

Звезда не забывает поддерживать себя в форме во время отдыха

Пользователи сети пришли в восторг от видео, которое опубликовала Светлана Лобода, недавно показавшая подросшую дочь на отдыхе, в Instagram. Звезда продемонстрировала потрясающую растяжку, которую она делает на мосту во время отдыха на живописных Мальдивах.

Скриншот поста: instagram.com/lobodaofficial/

Певица, стоя спиной к камере в облегающих спортивных штанах, любуется видом на океан.

Видео: instagram.com/lobodaofficial/

Пользователи Instagram пришли в восторг от гибкости звезды, позавидовали ее мужчине и попросили научить делать так же.

"Хорошая растяжка, как у Настеньки", - сравнил slavochka_mzv.

"Как для мамы, родившей двоих детей - отлично", - написал erioma_maks.

"Мужу завидую", - написал nurikokirgizboev.

"Шпагат офигенный", - восхитилась krupeichenkoalina_.

Скриншот комментариев: instagram.com/lobodaofficial/

Напомним, недавно Лобода поздравила Тилля Линдеманна с днем рождения, выложив архивное фото певца в сеть.

Ранее мы писали о том, что супруга Дмитрия Ступки дала совет, как не стать жертвой "быстрой славы".

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Видео: РБК-Украина