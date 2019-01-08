"Под запретом": директор Лободы рассказала всю правду о певице

Фото: Нателла Крапивина (instagram.com/natellakrapivina)

На один из самых сложных вопросов ведущего продюсер ответила очень загадочно

Директор украинской певицы Светланы Лободы, режиссер, клипмейкер, бизнесвумен Нателла Крапивина в интервью российскому ведущему рассказала об ассоциациях, с каким городом у нее вызывает исполнительница.

Концепция передачи на Youtube-канале не нова, откровенные разговоры о личном и работе не в обычных декорациях, а на большой кровати уже использовалась и раньше на телевидении. Такая атмосфера способствует большей откровенности и честности, этим приемом и воспользовался российский ведущий Вячеслав Манучаров.

Фото: "В ней столько всего разного спрятано" - Нателла Крапивина (instagram.com/natellakrapivina)

С Нателлой Крапивиной ведущий поговорил о "втором пришествии" Светланы Лободы, звезда которой после некоторого затишья и переезда в РФ засияла с новой силой.

На вопрос с каким городом у Нателлы, как у человека, который любит путешестовать, ассоциируется Светлана, гостья студии ответила, что это один из самых сложных вопросов.

Фото: Нателла Крапивина (instagram.com/natellakrapivina)

"Это самый сложный вопрос, какой она город. У нас есть песня с названием "Город под запретом", так вот она - город под запретом, потому что в ней столько всего разного спрятано. Я до конца еще не знаю с чего она начинается, чем она заканчивается. Есть вещи, которые я скорее всего никогда не узнаю", - рассказала продюсер о своих ассоциациях.

Фото: "Света - город в который не вернуться" (instagram.com/natellakrapivina)

"Когда мы писали песню "Город под запретом", и мне не хватало эмоций от Светланы, она меня попросила объяснить, что такое этот Город под запретом, потому что не до конца понимала о чем песня. Я ей сказала чтобы она представила, что у нее случилась самая большая любовь в конкретном "этом" городе, но больше она туда никогда не вернется", - объяснила Нателла как создавалась концепция песни.

"Света для меня — город, с которым связано что-то очень важное, но в который не вернуться", - подытожила продюсер.

Напомним, недавно мы писали о том, что Светлана на Мальдивах продемонстрировала потрясающую растяжку, чем удивила поклонников.

Напомним, недавно Лобода поздравила Тилля Линдеманна с днем рождения, выложив архивное фото певца в сеть.

Также мы публиковали незабываемые фото, иллюстрирующие главные события в жизни знаменитостей за 2018 год.

Опальная Светлана Лобода (видео: РБК-Украина)