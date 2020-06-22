В гольфах і екстремальному міні: Надя Дорофєєва вразила образом зухвалої школярки

Надя Дорофєєва явно знає, як привести в захват своїх численних шанувальників, а заодно і похвалитися витонченою фігурою. Співачка поділилася в своєму Instagram кадрами з нової провокаційної фотосесії в незвичайному образі, які викликали фурор серед фоловерів.

На фото Надя постала в зухвалому і відвертому образі школярки - екстремально короткій білій плісированій спідниці і вкороченому червоному свитшоті з білими вставками і коміром. Білі гольфи вище коліна і масивні кросівки додають її образу бунтівного характеру, а також підкреслюють довжину і стрункість ніжок артистки.

Зачіска з високим хвостом і вкладеним на лоба чубом, яскравий макіяж і масивні сережки-кільця завершують пікантний аутфит Дорофєєвої - ну просто-таки персонаж аніме!

Зірка позувала біля червоного автомобіля MINI Cooper.

"Іні міні", - лаконічно підписала публікацію Додо. Зазначимо, що це частина назви треку групи "Время и Стекло" ( Іні міні мані мо).

Надя Дорофєєва схвилювала мережа провокаційним чином школярки (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Лише за кілька годин знімки набрали понад 135 тисяч лайків і сотні захоплених коментарів - фанатам явно припав до душі гарячий лук Наді.

Богиня

Школярка

Як лялечка

красуня найкрасивіша

Ух яка

Якщо б були такі шкільні форми, то я б з тієї школи не виходила

найкраща

Красуня

Оуу це образ до кліпу?

Міні спідниця, міні топ, міні Надя іні

Справжня фея! Тендітна, легка, така повітряна

Скріншот коментарів

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