В гольфах і екстремальному міні: Надя Дорофєєва вразила образом зухвалої школярки

Співачка розбурхала мережу фотосетом в пікантному луці
Надя Дорофєєва явно знає, як привести в захват своїх численних шанувальників, а заодно і похвалитися витонченою фігурою. Співачка поділилася в своєму Instagram кадрами з нової провокаційної фотосесії в незвичайному образі, які викликали фурор серед фоловерів.
На фото Надя постала в зухвалому і відвертому образі школярки - екстремально короткій білій плісированій спідниці і вкороченому червоному свитшоті з білими вставками і коміром. Білі гольфи вище коліна і масивні кросівки додають її образу бунтівного характеру, а також підкреслюють довжину і стрункість ніжок артистки.
Зачіска з високим хвостом і вкладеним на лоба чубом, яскравий макіяж і масивні сережки-кільця завершують пікантний аутфит Дорофєєвої - ну просто-таки персонаж аніме!
Зірка позувала біля червоного автомобіля MINI Cooper.
"Іні міні", - лаконічно підписала публікацію Додо. Зазначимо, що це частина назви треку групи "Время и Стекло" ( Іні міні мані мо).
Надя Дорофєєва схвилювала мережа провокаційним чином школярки (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Лише за кілька годин знімки набрали понад 135 тисяч лайків і сотні захоплених коментарів - фанатам явно припав до душі гарячий лук Наді.
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Автор: Lite