В гольфах и экстремальном мини: Надя Дорофеева поразила образом дерзкой школьницы

Певица взбудоражила сеть фотосетом в пикантном луке
Надя Дорофеева явно знает, как привести в восторг своих многочисленных поклонников, а заодно и похвастаться точеной фигурой. Певица поделилась в своем Instagram кадрами из новой провокационной фотосессии в необычном образе, которые вызвали фурор среди фолловеров.
На фото Надя предстала в дерзком и откровенном луке школьницы - экстремально короткой белой плиссированной юбке и укороченном красном свитшоте с белыми вставками и воротником. Белые гольфы выше колена и массивные кроссовки добавляют ее образу мятежного характера, а также подчеркивают длину и стройность ножек артистки.
Прическа с высоким хвостом и уложенной на лбу челкой, яркий макияж и массивные серьги-кольца завершают пикантный аутфит Дорофеевой - ну просто-таки персонаж из аниме!
Звезда позировала возле красного автомобиля MINI Cooper.
"Ини мини", - лаконично подписала публикацию Додо. Отметим, что это часть названия трека группы "Время и Стекло" ( Ини мини мани мо).
Надя Дорофеева взволновала сеть провокационным образом школьницы (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Всего за несколько часов снимки набрали более 135 тысяч лайков и сотни восхищенных комментариев - фанатам явно пришелся по душе горячий лук Нади.
Скриншот комментариев
Ранее Надя Дорофеева в одном халатике удивила признанием о карантине.
Автор: Lite