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З роками ще прекрасніше: Ольга Сумська в розкішній сукніі-вишиванці захопила красою

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Артистка показала свій вражаючий образ на День Незалежності

Знаменита українська актриса Ольга Сумська, яка нещодавно відсвяткувала своє 53-річчя, продовжує захоплювати шанувальників своїм квітучим зовнішнім виглядом і витонченою красою. Вона справжній приклад для наслідування і джерело натхнення для багатьох жінок, які в захваті від її почуття стилю і жіночності.

День Незалежності України Ольга також відсвяткувала в стильному і колоритному образі - зірка приміряла розкішне плаття-вишиванку у підлогу від українського дизайнера Юлії Магдич. До речі, в нарядах цього бренду були помічені світові знаменитості Демі Мур, Діта фон Тіз та інші.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Сумська ж вибрала плаття світло-кавового кольору, прикрашене вишитими квітами пастельних тонів. Своє прекрасне довге волосся вона залишила розпущеним.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

"Мій святковий день у рідному Києві! Обожнюю ці краєвиди,золоті куполи Лаври, Дніпро,зелені пагорби...Все таке рідне і миле серцю.З днем народження тебе, УКРАЇНО!" - привітала актриса улюблену країну.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Підписники поспішили залишити Ользі свої захоплені відгуки, зазначивши, що з роками вона стає лише красивіше.

  • Ольга, ви з роками ще прекрасніше!
  • Фантастична жінка, а з квітами схожа на лісову мавку
  • Красуня України!!!!!
  • Які гарнюсі
  • Дякую за пісню! Душа ві наша. Ві Україна.
  • Олічка!! Наша красуня, улюблениця мільйонів!!
  • Краса,улюблена актриса!
  • Вродлива українська жінка, неперевершина
  • Кращих вишиванок ніж у Вас, ні у кого нема в Україні ! Або настільки вони личать Вам!
  • Українські жінки як Україна-найкращі в світі! Зі святом!
  • Ольго Ві як сонечко! Дуже приємно на Вас дивитись!

Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська розповіла, що її дратує в чоловікові Віталії Борисюку. За словами артистки, іноді її чоловікові не вистачає експресії у відносинах.

Також Ольга Сумська позувала на пляжі в розкішній сукні-вишиванці червоного кольору. Актриса взяла участь у зйомках ТВ-шоу "Битва екстрасенсів", що сподобалося не всім шанувальникам

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