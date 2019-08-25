З роками ще прекрасніше: Ольга Сумська в розкішній сукніі-вишиванці захопила красою

Артистка показала свій вражаючий образ на День Незалежності
Знаменита українська актриса Ольга Сумська, яка нещодавно відсвяткувала своє 53-річчя, продовжує захоплювати шанувальників своїм квітучим зовнішнім виглядом і витонченою красою. Вона справжній приклад для наслідування і джерело натхнення для багатьох жінок, які в захваті від її почуття стилю і жіночності.
День Незалежності України Ольга також відсвяткувала в стильному і колоритному образі - зірка приміряла розкішне плаття-вишиванку у підлогу від українського дизайнера Юлії Магдич. До речі, в нарядах цього бренду були помічені світові знаменитості Демі Мур, Діта фон Тіз та інші.
Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)
Сумська ж вибрала плаття світло-кавового кольору, прикрашене вишитими квітами пастельних тонів. Своє прекрасне довге волосся вона залишила розпущеним.
Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)
"Мій святковий день у рідному Києві! Обожнюю ці краєвиди,золоті куполи Лаври, Дніпро,зелені пагорби...Все таке рідне і миле серцю.З днем народження тебе, УКРАЇНО!" - привітала актриса улюблену країну.
Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)
Підписники поспішили залишити Ользі свої захоплені відгуки, зазначивши, що з роками вона стає лише красивіше.
Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)
Нагадаємо, раніше Ольга Сумська розповіла, що її дратує в чоловікові Віталії Борисюку. За словами артистки, іноді її чоловікові не вистачає експресії у відносинах.
Також Ольга Сумська позувала на пляжі в розкішній сукні-вишиванці червоного кольору. Актриса взяла участь у зйомках ТВ-шоу "Битва екстрасенсів", що сподобалося не всім шанувальникам