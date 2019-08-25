ru
ua

С годами еще прекрасней: Ольга Сумская в роскошном платье-вышиванке восхитила красотой

Новости » Новости шоу-бизнеса   

Артистка показала свой впечатляющий образ на День Независимости

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно отпраздновала своей 53-летие, продолжает восхищать поклонников своим цветущим внешним видом и утонченной красотой. Она настоящий пример для подражания и источник вдохновения для многих женщин, которые в восторге от ее чувства стиля и женственности.

День Независимости Украины Ольга также отпраздновала в стильном и колоритном образе - звезда примерила роскошное платье-вышиванку в пол от украинского дизайнера Юлии Магдыч. К слову, в нарядах этого бренда были замечены мировые знаменитости Деми Мур, Дита фон Тиз и другие.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Сумская же выбрала платье светло-кофейного цвета, украшенное вышитыми цветами пастельных тонов. Свои прекрасные длинные волосы она оставила распущенными.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

"Мій святковий день в рідному Києві! Обожнюю ці краєвиди,золоті куполи Лаври, Дніпро,зелені пагорби...Все таке рідне і миле серцю.З днем народження тебе, УКРАЇНО!" - поздравила актриса любимую страну.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Подписчики поспешили оставить Ольге свои восхищенные отзывы, отметив, что с годами она становится лишь красивее.

  • Ольга, вы с годами ещё прекрасней!
  • Фантастична жінка, а з квітами схожа на лісову мавку
  • Красавица Украины!!!!!
  • Які гарнюсі
  • Дякую за пісню! Душа ви наша. Ви Україна.
  • Олечка!! Наша красавица, любимица миллионов!!
  • Красота,любимая актриса!
  • Вродлива українська жінка, неперевершина
  • Кращих вишиванок ніж у Вас, ні в кого нема в Україні ! Або настільки вони личать Вам!
  • Українські жінки як Україна-найкращі в світі! Зі святом!
  • Ольго Ви як сонечко! Дуже приємно на Вас дивитись!

Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)

Напомним, ранее Ольга Сумская рассказала, что ее раздражает в муже Виталие Борисюке. По словам артистки, иногда ее супругу не хватает экспрессии в отношениях.

Также Ольга Сумская позировала на пляже в роскошном платье-вышиванке красного цвета. Актриса приняла участие в съемках ТВ-шоу "Битва экстрасенсов", что понравилось не всем поклонникам

Сльози на землі: Олег Винник призывает к восстановлению мира в нашей стране новой песней Леди в белом: Елена Зеленская впечатлила элегантным образом на День Независимости
Читать все новости