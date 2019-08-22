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"Він мене обцілував": Ольга Сумська святкує 53-річчя

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.08.2019 - 11:26
"Він мене обцілував": Ольга Сумська святкує 53-річчя
Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Першою Ольгу завжди вітає чоловік

22 серпня народна артистка України Ольга Сумська святкує свій День народження. Відомій українській актрисі, "прекрасній Роксолані" виповнилося 53 роки! Журналісти програми "Ранок з Україною", яка виходить по буднях о 6:30 на каналі "Україна", дізналися, хто з року в рік першим вітає зірку і які подарунки Ольга отримує від чоловіка. Зазначимо, що до цього Сумська відверто зізналася, за що старша дочка ображається на неї.

Сьогодні Ольга Сумська святкує День народження, але ранок зірки починається зазвичай з найрідніших і найдорожчих. У дворі біля будинку артистка грає з домашніми улюбленцями – собаками і розповідає, хто зазвичай першим вітає її з особистим святом.

"Звичайно, першим привітав Віталік. Він мене обцілував, подарував все, що хотів. Це щастя, коли є така ніжність! – поділилася Ольга Сумська у програмі "Ранок з Україною". – А щодо подарунків – я йому натякаю, іноді навіть надсилаю фото з підписом: "Сонечко, там-то і там-то я забронювала красиве українське намисто".

На своїй сторінці в мережі instagram Ольга вже опублікувала серію відео з чоловіком. Віталій Борисюк підніс коханій розкішний букет білих троянд і ніжно привітав її з днем народження.

&quot;Він мене обцілував&quot;: Ольга Сумська святкує 53-річчя

&quot;Він мене обцілував&quot;: Ольга Сумська святкує 53-річчя

Скріншоти: instagram.com/olgasumska

Бо з чоловіком у актриси повна гармонія і взаєморозуміння. Але шанувальники теж спроможні здивувати Ольгу Сумську.

"Мені подарували квіти, у які були заховані діаманти. Одного разу. Якісь таємничі шанувальники", – зізнається актриса в ефірі каналу "Україна".

Звичайно, сьогодні на Ольгу Сумську чекає безліч подарунків і привітань. Але одну – особливу людину актриса сама привітає.

"Першою я завжди вітаю маму з тим, що вона мене народила. До речі, у страшних муках. Вона мене народжувала дві доби. Я їй дуже важко далася", – вперше розповіла Ольга Сумська у програмі "Ранок з Україною".

Нагадаємо, раніше Сумська розповіла, що її дратує в чоловікові. За словами артистки, іноді її чоловікові не вистачає экспресыъ у відносинах.

Також Ольга Сумська позувала на пляжі в розкішній сукні-вишиванці. Актриса взяла участь у зйомках ТВ-шоу "Битва екстрасенсів", що сподобалося не всім шанувальникам

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