Головні події в житті знаменитостей за 2018 рік: незабутні фото

Фото: весілля принца Гарі і Меган Маркл (Getty Images)

Пропонуємо вам згадати найбільш значимі події в житті знаменитих акторів, артистів і британської королівської сім'ї

2018 рік був насиченим на події в сфері музики і кіно. Відгриміли десятки різних музичних премій, кінопремій, відбулися масштабні кінопрем'єри, за якими стежив увесь світ. Значущі події відбулися і в життя знаменитостей. Величезна увага була прикута до love story британського принца Гаррі і екс-голлівудської актриси Меган Маркл, які одружилися в травні. Це безперечно було найгучніше весілля року! Герцогиня Кембриджська в цьому році 23 квітня народила третю дитину - принца Луї. Всі ці моменти увійшли в топ найважливіших подій року. LITE підготував добірку з яскравими фотографіями, якими запам'ятався 2018 рік.

Так січень почався з однією з головних премій в кінематографі - 75-ї церемонії вручення Золотого глобуса. На червоній доріжці сяяли Різ Уізерспун, Єва Лонгорія, Сальма Хайек і Ешлі Джадд.

Фото: Getty Images

Наступною подією стало вручення 11 січня нагород премії Critics' Choice Awards. На фото зображені зірки фільму "Я, Тоня" - актриси Марго Роббі і Еллісон Дженні.

Фото: Getty Images

28 січня запам'яталося 60-ю церемонією вручення Grammy, на якій відбувся незабутнє виступ Леді Гаги.

Фото: Getty Images

Лютий: моторошне фото актриси Хелен Міррен в підтримку нового фільму з її участю "Вінчестер. Будинок, який побудували примари".

Фото: Getty Images

3 лютого відбувся виступ Дженніфер Лопес в рамках DIRECTV NOW Super Saturday Night Concert в Міннеаполісі.

Фото: Getty Images

4 лютого - Pepsi Super Bowl LII Halftime Show, на якому запалив Джастін Тімберлейк.

Фото: Getty Images

18 лютого - воучение премії британської академії кіно і телевізійних мистецтв BAFTA (EE British Academy Film Awards).

Фото: Getty Images

Анджеліна Джолі після початку процесу розлучення з Бредом Піттом рідко з'являлася на публіці, але актриса знайшла час відвідати Лондон.

Березень запам'ятався головною кінопремією року - врученням Оскара, на якому знову відзначилася одна актриса - Дженніфер Лоуренс. Не одноразово вона падала на червоній доріжці або на сходах, коли піднімалася на сцену, за що заробила славу незграбної зірки. В цьому році вона вирішила перелізти через ряди крісел під час церемонії. І все це з келихом в руках і в довгій вечірній сукні. Це було феноменально!

Фото: Getty Images

Також в цей же день стався ще один казус - тільки тепер з переможницею у номінації "Краща жіноча роль" Френсіс МакДорманд, яка зіграла у фільмі "Три білборда на кордоні Еббінгу, Міссурі".

Фото: Getty Images

Ось вона на сцені виголошує промову, їй аплодують стоячи. Але в цей же вечір статуетку у Френсіс вкрали, що стало головним скандалом премії.

У квітні відбулася радісна подія в житті королівського сімейства - Кейт Міддлтон подарувала принцові Вільяму третього спадкоємця! За традицією дитину показали всьому світу при виписці.

Фото: Getty Images

У травні у Нью-Йорку відбувся Met Gala - Бал Інституту костюма, який в цьому році відповідав темі виставки, яку він відкривав - це Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination.

Фото: Getty Images

Багато знаменитостей демонстрували запаморочливі вбрання. З усіх можна виділити двох найепатажніших - Мадонну та Ріанну.

Фото: Getty Images

Також у травні пройшов Каннський кінофестиваль. На фото Джуліанна Мур - улюблениця канської публіки і посланниця краси L'oreal Paris.

Фото: Getty Images

Знамениті моделі Вінні Харлоу, Хейлі Болдуїн і Белла Хадід відзначилися на Madame Figaro and Dior Host Dinner, який проходив в рамках Канського кінофестивалю.

Фото: Getty Images

Презентація фільму в Каннах "Хан Соло: Зоряні Війни. Історії". Чуї на червоній доріжці.

Фото: Getty Images

Травень завершився гучним весіллям Меган Маркл і принца Гаррі.

Фото: Getty Images

Червень - в кінотеатрі Dolby Theatre в Лос-Анджелесі вшановували Джорджа Клуні. Актор і режисер отримав престижну нагороду AFI Life Achievement Award.

Фото: Getty Images

У липні - прайд в Лондоні 2018. Його вважають найбільшим в Європі і одним з найбільших у світі.

Фото: Getty Images

У липні світ побачив Харві Вайнштейна в наручниках - скандального кінопродюсера звинуватили у зґвалтуваннях і домаганнях.

Фото: Getty Images

Також у липні в Парижі відбулася гучна прем'єра фільму з Томом Крузом "Місія нездійсненна: Фоллаут".

Фото: Getty Images

У серпні Міла Куніс і Ештон Катчер побували на благодійному турнірі з пінг-понгу PingPong4Purpose, організатором якого виступають відомий американський бейсболіст Клейтон Кершоу і його дружина Елен. Це спортивний захід, що спрямований на підтримку дітей з неблагополучних сімей з Лос-Анджелеса, Далласа, Замбії та Домініканської Республіки.

Фото: Getty Images

У кінці серпня відбувся Венеціанський кінофестиваль, головною зіркою якого стала Леді Гага.

Фото: Getty Images

У вересні стартували Тижні моди. Пропонуємо вам до перегляду кадр з Milan Fashion Week Spring/Summer 2019. Показ Luisa Beccaria.

Фото: Getty Images

У жовтні вагітна Меган Маркл і принц Гаррі вирушили в Нову Зеландію та Австралію.

Фото: Getty Images

Листопад запам'ятався показом Victoria's Secret, в якому останній раз на подіум вийшла Адріана Ліма. Знаменита модель розплакалася під час дефіле. Це був найбільш зворушливий момент за всю історію показів Victoria's Secret.

Фото: Getty Images

У грудні Кейт Міддлтон і Меган Маркл разом з чоловіками відвідали різдвяну службу, яка пройшла в церкві Святої Магдалини в Норфолку.

Фото: Getty Images

Герцогині мило спілкувалися одна з одною, що спростувало усі чутки про їхню ворожнечу.

Нагадаємо, напередодні Нового 2019 року герцоги Сассекські і Кембриджські підбили підсумки року. У трихвилинному ролику, який королівська сім'я опублікувала в Тwitter Кенсінгтонського палацу, розповіли про найяскравіші моменти їх життя протягом 2018 року.

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Відео: РБК-Україна