Результати жеребкування півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2020

Нацвідбір на Євробачення 2020 (фото: СТБ)

Вже можна визначитися і підготуватися до голосування за улюбленого учасника

Сьогодні СТБ і UA: Суспільне мовлення провели жеребкування півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2020. Порядок виступів учасників у першому і другому півфіналах (8 і 15 лютого) буде наступним:

1-й півфінал (8 лютого):

Гурт [О] Jerry Heil Katya Chilly KRUTЬ Go-A CLOUDLESS GIO Assol

2-й півфінал (15 лютого):

MOONZOO feat. F.M.F. Sure FO SHO Еліна Іващенко Олександр Порядинський GARNA KHAYAT David Axelrod TVORCHI

Хто з артистів представлятиме Україну на Євробаченні в Нідерландах, стане відомо у фіналі Національного відбору 22 лютого в ефірі телеканалів СТБ та UA:ПЕРШИЙ.

Нагадаємо, телевізійна зйомка Національного відбору проходитиме у столичному Палаці культури КПІ за адресою: пр-т Перемоги, 37. Квитки на Tickets Box

Музичний продюсер Національного відбору-2020 року – Руслан Квінта.

Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.

Члени журі: Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

Нагадаємо, раніше Віталій Дроздов, який став суддею Національного відбору на Євробачення-2020, розповів про свої критерії відбору.

"Для мене ідеальний представник України на Євробаченні – це артист з яскравим образом, з вираженим мелодизмом, сучасною подачею і аранжуванням" – говорить Віталій Дроздов.