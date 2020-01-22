Результати жеребкування півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2020

Вже можна визначитися і підготуватися до голосування за улюбленого учасника
Сьогодні СТБ і UA: Суспільне мовлення провели жеребкування півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2020. Порядок виступів учасників у першому і другому півфіналах (8 і 15 лютого) буде наступним:
1-й півфінал (8 лютого):
2-й півфінал (15 лютого):
Хто з артистів представлятиме Україну на Євробаченні в Нідерландах, стане відомо у фіналі Національного відбору 22 лютого в ефірі телеканалів СТБ та UA:ПЕРШИЙ.
Нагадаємо, телевізійна зйомка Національного відбору проходитиме у столичному Палаці культури КПІ за адресою: пр-т Перемоги, 37. Квитки на Tickets Box
Музичний продюсер Національного відбору-2020 року – Руслан Квінта.
Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.
Члени журі: Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.
Нагадаємо, раніше Віталій Дроздов, який став суддею Національного відбору на Євробачення-2020, розповів про свої критерії відбору.
"Для мене ідеальний представник України на Євробаченні – це артист з яскравим образом, з вираженим мелодизмом, сучасною подачею і аранжуванням" – говорить Віталій Дроздов.