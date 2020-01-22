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Результати жеребкування півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2020

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.01.2020 - 12:54
Результати жеребкування півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2020
Нацвідбір на Євробачення 2020 (фото: СТБ)

Вже можна визначитися і підготуватися до голосування за улюбленого учасника

Сьогодні СТБ і UA: Суспільне мовлення провели жеребкування півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2020. Порядок виступів учасників у першому і другому півфіналах (8 і 15 лютого) буде наступним:

1-й півфінал (8 лютого):

  1. Гурт [О]
  2. Jerry Heil
  3. Katya Chilly
  4. KRUTЬ
  5. Go-A
  6. CLOUDLESS
  7. GIO
  8. Assol

Результати жеребкування півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2020

2-й півфінал (15 лютого):

  1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure
  2. FO SHO
  3. Еліна Іващенко
  4. Олександр Порядинський
  5. GARNA
  6. KHAYAT
  7. David Axelrod
  8. TVORCHI

Результати жеребкування півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2020

Хто з артистів представлятиме Україну на Євробаченні в Нідерландах, стане відомо у фіналі Національного відбору 22 лютого в ефірі телеканалів СТБ та UA:ПЕРШИЙ.

Нагадаємо, телевізійна зйомка Національного відбору проходитиме у столичному Палаці культури КПІ за адресою: пр-т Перемоги, 37. Квитки на Tickets Box

Музичний продюсер Національного відбору-2020 року – Руслан Квінта.

Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.

Члени журі: Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

Нагадаємо, раніше Віталій Дроздов, який став суддею Національного відбору на Євробачення-2020, розповів про свої критерії відбору.

"Для мене ідеальний представник України на Євробаченні – це артист з яскравим образом, з вираженим мелодизмом, сучасною подачею і аранжуванням" – говорить Віталій Дроздов.

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