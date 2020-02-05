KRUTЬ та Духовное Лицо презентували спільне відео на конкурсну пісню для Нацвідбору на Євробачення 2020

Кадр з нового кліпу KRUTЬ

Ідея нового кліпу KRUTЬ відбудеться в тому, що потрібно дарувати любов

Співачка та бандуристка Марина Круть (KRUTЬ) презентувала пісню, з якою вона змагатиметься за право представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2020. Нагадаємо, що прямі ефіри Національного відбору на Євробачення-2020 пройдуть 8, 15 (півфінали) та 22 лютого (фінал) одночасно на телеканалі СТБ і Громадського мовника UA: ПЕРШИЙ.

Пісня 99 – це особиста історія співачки, яка насправді про всіх.

«Часто на шляху зустрічаються падіння, та якщо ти впав один раз, то маєш 99 причин піднятись та іти далі до своєї мети», – говорить KRUTЬ.

Саме шлях до своєї мети був показаний в анімованому відео на пісню. Автором відео стала Марія Оз (@dukhovnoe_litso).

KRUTЬ — 99 (Eurovision 2020, Ukraine)

У відео зображено героїню - прототип співачки, яка долає різні перешкоди до своєї мети, до великої сцени. На перших кадрах ми бачимо, що грати на бандурі героїні не вдасться, бо на ній немає жодної струни. На своєму шляху співачка зустріла багато людей, надихаючих речей та тварин, які допомогли їй зібрати 65 струн, аби бандура та голос KRUTЬ зазвучали на цілий світ.

«Ідея відео в тому, що потрібно любити і допомагати, дарувати тепло і все повернеться подвійно», – розповідає Марія Оз.

KRUTЬ виступить у першому півфіналі нацвідбору Євробачення 2020 під номером 4.

KRUTЬ

Учасники першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2020

Нагадаємо, конкурсні пісні Нацвідбору на Євробачення-2020 увійшли в ТОП рейтингу Apple Music.