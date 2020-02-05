ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

KRUTЬ та Духовное Лицо презентували спільне відео на конкурсну пісню для Нацвідбору на Євробачення 2020

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.02.2020 - 16:06
KRUTЬ та Духовное Лицо презентували спільне відео на конкурсну пісню для Нацвідбору на Євробачення 2020
Кадр з нового кліпу KRUTЬ

Ідея нового кліпу KRUTЬ відбудеться в тому, що потрібно дарувати любов

Співачка та бандуристка Марина Круть (KRUTЬ) презентувала пісню, з якою вона змагатиметься за право представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2020. Нагадаємо, що прямі ефіри Національного відбору на Євробачення-2020 пройдуть 8, 15 (півфінали) та 22 лютого (фінал) одночасно на телеканалі СТБ і Громадського мовника UA: ПЕРШИЙ.

Пісня 99 – це особиста історія співачки, яка насправді про всіх.

  • «Часто на шляху зустрічаються падіння, та якщо ти впав один раз, то маєш 99 причин піднятись та іти далі до своєї мети», – говорить KRUTЬ.

Саме шлях до своєї мети був показаний в анімованому відео на пісню. Автором відео стала Марія Оз (@dukhovnoe_litso).

KRUTЬ — 99 (Eurovision 2020, Ukraine)

У відео зображено героїню - прототип співачки, яка долає різні перешкоди до своєї мети, до великої сцени. На перших кадрах ми бачимо, що грати на бандурі героїні не вдасться, бо на ній немає жодної струни. На своєму шляху співачка зустріла багато людей, надихаючих речей та тварин, які допомогли їй зібрати 65 струн, аби бандура та голос KRUTЬ зазвучали на цілий світ.

  • «Ідея відео в тому, що потрібно любити і допомагати, дарувати тепло і все повернеться подвійно», – розповідає Марія Оз.

KRUTЬ виступить у першому півфіналі нацвідбору Євробачення 2020 під номером 4.

KRUTЬ та Духовное Лицо презентували спільне відео на конкурсну пісню для Нацвідбору на Євробачення 2020

KRUTЬ

KRUTЬ та Духовное Лицо презентували спільне відео на конкурсну пісню для Нацвідбору на Євробачення 2020

Учасники першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2020

Нагадаємо, конкурсні пісні Нацвідбору на Євробачення-2020 увійшли в ТОП рейтингу Apple Music.

Ведучим трансляції з бекстейджу Національного відбору на Євробачення-2020 став Володимир Бірюков Результати жеребкування півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2020
Новини України НацвідбірклипЄвробачення 2020
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся