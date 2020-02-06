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Feeling so Lost: GIO представив пісню для Нацвідбору на Євробачення-2020

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.02.2020 - 16:08
Feeling so Lost: GIO представив пісню для Нацвідбору на Євробачення-2020
GIO (фото: прес-служба)

GIO родом з Грузії, але вже 15 років живе в Україні

Молодий виконавець GIO на своєму Youtube каналі представив офіційну версію і lyric video пісні «Feeling so Lost». З цією піснею GIO братиме участь 8 лютого в першому півфіналі Національного відбору на Євробачення-2020.

GIO - композитор, автор слів, родом з Грузії, понад 15 років живе в Україні. Саме тут музикант надихнувся займатися музикою на професійному рівні. Брав участь у шоу X-фактор і Голос країни, де показав свою завзятість і талант. Співак вже встиг провести перший сольний концерт і стати півфіналістом Нацвідбору на Євробачення з піснею «Feeling so Lost».

GIO - Feeling so Lost (Official dance video) - EUROVISION 2020 UKRAINE

«Головний посил моєї пісні - любов. Я вірю, що кохання необхідно приймати у всіх її проявах, навіть якщо вона заподіює біль. Любити потрібно щиро і безумовно» - ділиться GIO.

Всі пісні GIO – це реальні історії і почуття, які він пережив. На даному етапі музикант записує свій перший альбом, реліз якого очікується вже зовсім скоро.

Feeling so Lost: GIO представив пісню для Нацвідбору на Євробачення-2020
Учасники першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020

Нагадаємо, 8 лютого на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ пройде перший півфінал Національного відбору на Євробачення -2020, де глядачі дізнаються імена перших півфіналістів.

Телевізійна зйомка Національного відбору буде проходити в столичному Палаці культури КПІ за адресою: пр-т Перемоги, 37. Квитки на Tickets Box

Музичний продюсер Національного відбору-2020 - Руслан Квінта.

Ведучий прямих ефірів Сергій Притула.

Члени журі: Андрій Данилко, Тіна Кароль і Віталій Дроздов.

Зазначимо, раніше KRUTЬ і Духовное лицо презентували спільне відео на конкурсну пісню для Нацвідбору на Євробачення 2020.

Конкурсні пісні Нацвідбору на Євробачення-2020 увійшли в ТОП рейтингу Apple Music Пісня учасниці Нацвідбору на Євробачення-2020 зібрала більше 350 000 переглядів всього за три дні
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