Когда фотограф за тысячи километров: Джамала покорила нежным домашним фотосетом

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Артистка примерила уютный домашний лук

Пока многие жалуются, что им скучно и нечем заняться на карантине, у Джамалы другая проблема - где взять на все время и силы. Певица, которая сейчас беременна вторым ребенком, постоянно чем-то занята - проводит онлайн выступления, разбирает гардероб и распродает ненужное, ну и конечно очень много занимается с двухлетним сыном Эмиром-Рахманом. Так, на днях артистка преподала малышу мастер-класс игры на барабане и восхитила сеть его музыкальными способностями.

Кроме того, ей нравится красиво краситься, примерять стильные наряды и устраивать фотосъемку дома. Однако на этот раз Джамала попробовала кое-то новенькое - дистанционную фотосессию с фотографом! Который при этом находился очень далеко и все делал онлайн.

Для съемки певица выбрала футболку персикового цвета и кардиган в тон, а также джинсы-клеш. Волосы она красиво выпрямила и решила обойтись без обуви.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Звезда призналась, что у нее множество планов и идей - так что даже не помешали бы выходные на карантине.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Фотосессия, когда фотограф за тысячи километров от тебя? Честно говоря, и не думала, что это возможно!!! Даже когда Марина @karpiy объяснила, что мне домой привезут камеру, она подключится через специальную программу и будет снимать меня просто из своей квартиры в Тбилиси, я не могла в это поверить.

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Друзья, слава Богу, сегодня пятница! Это была такая насыщенная неделя: съемки, интервью, написание музыки, выбор песен для записи каверов, социальные проекты, упаковка и передача вещей... Словом, не знаю, что это мне даст в условиях карантина, но я хочу, нет, я требую выходных. А на следующей неделе столько всего запланировала, что только успевайте! Обнимаю вас нежно", - поделилась Джамала.

Фолловеры артистки оценили такой необычный фотосет и принялись осыпать ее комплиментами.

Вы очень красивы, а беременность только украшает Вас) люблю Вас за простоту и такую искренность

Нежность нежнейшая !!

Джа прекрасна как всегда!

Дуже ніжно і красиво получилось

Какие кадры

Вам очень идёт беременность

Я вас обожаю!!!!вы лучшая певица и прекрасный человек, здоровья вам крепкого и семейного счастья

Уррра! Мы так рады, что работа кипит!

Чудові фото!.... Сама ніжність

Дуже гарне фото

Боже животик личить до вашого личку

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, что ранее Джамала передала поклонникам свое кубинское настроение и показала фотосет в весеннем наряде.