ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Когда фотограф за тысячи километров: Джамала покорила нежным домашним фотосетом

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.04.2020 - 11:31
Когда фотограф за тысячи километров: Джамала покорила нежным домашним фотосетом
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Артистка примерила уютный домашний лук

Пока многие жалуются, что им скучно и нечем заняться на карантине, у Джамалы другая проблема - где взять на все время и силы. Певица, которая сейчас беременна вторым ребенком, постоянно чем-то занята - проводит онлайн выступления, разбирает гардероб и распродает ненужное, ну и конечно очень много занимается с двухлетним сыном Эмиром-Рахманом. Так, на днях артистка преподала малышу мастер-класс игры на барабане и восхитила сеть его музыкальными способностями.

Кроме того, ей нравится красиво краситься, примерять стильные наряды и устраивать фотосъемку дома. Однако на этот раз Джамала попробовала кое-то новенькое - дистанционную фотосессию с фотографом! Который при этом находился очень далеко и все делал онлайн.

Для съемки певица выбрала футболку персикового цвета и кардиган в тон, а также джинсы-клеш. Волосы она красиво выпрямила и решила обойтись без обуви.

Когда фотограф за тысячи километров: Джамала покорила нежным домашним фотосетом

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Звезда призналась, что у нее множество планов и идей - так что даже не помешали бы выходные на карантине.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Фотосессия, когда фотограф за тысячи километров от тебя? Честно говоря, и не думала, что это возможно!!! Даже когда Марина @karpiy объяснила, что мне домой привезут камеру, она подключится через специальную программу и будет снимать меня просто из своей квартиры в Тбилиси, я не могла в это поверить.

Друзья, слава Богу, сегодня пятница! Это была такая насыщенная неделя: съемки, интервью, написание музыки, выбор песен для записи каверов, социальные проекты, упаковка и передача вещей... Словом, не знаю, что это мне даст в условиях карантина, но я хочу, нет, я требую выходных. А на следующей неделе столько всего запланировала, что только успевайте! Обнимаю вас нежно", - поделилась Джамала.

Фолловеры артистки оценили такой необычный фотосет и принялись осыпать ее комплиментами.

  • Вы очень красивы, а беременность только украшает Вас) люблю Вас за простоту и такую искренность
  • Нежность нежнейшая !!
  • Джа прекрасна как всегда!
  • Дуже ніжно і красиво получилось
  • Какие кадры
  • Вам очень идёт беременность
  • Я вас обожаю!!!!вы лучшая певица и прекрасный человек, здоровья вам крепкого и семейного счастья
  • Уррра! Мы так рады, что работа кипит!
  • Чудові фото!.... Сама ніжність
  • Дуже гарне фото
  • Боже животик личить до вашого личку

Когда фотограф за тысячи километров: Джамала покорила нежным домашним фотосетом

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, что ранее Джамала передала поклонникам свое кубинское настроение и показала фотосет в весеннем наряде.

Какой молодец! Джамала восхитила музыкальными способностями маленького сыночка Кубинское настроение: беременная Джамала очаровала яркими фото в "гороховом" наряде
Новости Украины Джамалаобраз
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь