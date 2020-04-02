Неймовірно красива: Джамала в червоному платті і капелюшку показала "карантинну моду"

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала готує шанувальникам сюрприз

Джамала не перестає дивувати своїх шанувальників. Навіть на карантині Джа встигає ділитися позитивом, записувати кавери і виходити на зв'язок з фоловерами у нових образах. І це при тому, що співачка зараз вагітна! І їй набагато складніше у такому положенні переносити домашню ізоляцію. І все ж Джа знаходить у собі сили, щоб не піддаватися зневірі. Сьогодні, 2 квітня, співачка поділилася з шанувальникам новим стильним натхненням.

На серії нових фото Джамала позує в ультра-яскравому весняному образі в червоних тонах. На виконавиці — літн' червоне плаття в підлогу з довгими рукавами. Сукня оздоблена дрібним квітковим принтом білого кольору. Сукня підкреслює кругленький животик співачки. На плечі вона накинула легку об'ємну куртку синього кольору під "джинс". Куртка декорована великими воланами на рукавах і комірі. Образ Джамали доповнює крислатий фетровий капелюх червоного кольору. Не забула красуня і улюблений макіяж зробити — з акцентом на жирні гострі стрілки на очах. Губки злегка підфарбовані яскраво-червоним блиском.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

При цьому вбралася Джамала не просто так. Виконавиця записує новий кавер, яким обіцяє поділитися вже зовсім скоро.

“Йшов не знаю який день самоізоляції, але дуже хотілося вбиратися і бути красивою)) І я вбралася на вихід до вас! Перед цим розібравши всі шафи з речами, книгами, косметикою. Записала пісню. Сподіваюся, ви вже скучили? А що ви встигли?" — підписала новий пост Джа.

Також співачка зізналася в розділі "сторіз", що їй хоче виходити на вулицю гуляти. "Але я тримаюся, залишаюся вдома", — коментує співачка.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фолловери української співачки також поспішили прокоментувати її новий яскравий пост і подякувати за натхнення.

"Коли наводиш порядок в шафах, то і в думках теж виходить порядок"

“Оооо, як ми чекаємо! Дуже нудьгували"

“Навіть не уявляєте як скучили! Заінтригували"

"Будьте щасливі і здорові"

“Така гарна! Як же я вас розумію! Пішла наряджатися)"

“Гарненька! Встигла збігати на ринок, зварити борщу і вивчити з дітьми уроки"

"Так хочеться підлогу вашого малюка дізнатися, чому то думаю, що буде донечка)"

“Класний образКрасоточка! Вам дуже до лиця"

"Згодна, коли розбираєш шафа, полиці, скриню, приходять приємні спогади та наводиться порядок у думках"

"Джамала, ти дуже гарна"

Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше Джамала зворушила мережу домашнім кадром з чоловіком і сином.