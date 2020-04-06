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Королева: вагітна Джамала в оригінальному вбранні засвітила стрункі ніжки

Lite » Мода 06.04.2020 - 15:32
Королева: вагітна Джамала в оригінальному вбранні засвітила стрункі ніжки
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка продемонструвала неординарний підхід до вибору лука

Джамала суворо дотримується карантину, адже співачка чекає другого малюка, тому має бути максимально обережна, але це заважає їй займатися улюбленою справою і радувати шанувальників. Так, вона влаштовує онлайн джем-сейшени з музикантами і виконує для фанів улюблені композиції. Попутно співачка хвалиться своїми луками. Адже Джамала завжди вітала екстравагантність і майстерно вміла носити неординарні речі. Так, вона поділилася яскравим фотосетом в незвичному образі.

Артистка з'явилася перед шанувальниками в оригінальній картатій сукні-сорочці з різнокольоровими прінтованними нашивками і синьому кейпі з джинсовими елементами, що імітують куртку. На одному з фото вона засвітила стрункі ніжки в щільних чорних колготах.

"Всім гарного початку нового тижня! Ми не знаємо, які випробування та новини принесе нам цей тиждень. Альо ті, що ми точно можемо робити, — це посміхатись перешкодам в обличчя і вірити в те, що ми дуже скоро повернемося до нашої улюбленої справи, близьких та до життя, за яким так сумуємо! Обіймаю вас міцно! Тримаймося разом!" - налаштувала шанувальників на позитивній лад співачка.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

В коментарях під постом шанувальники почали нахвалювати незвичайний лук Джамали і залишили для неї безліч компліментів.

  • Дуже красива
  • Класний прикид, Джамалочка
  • Краса
  • Яка ви гарна
  • Вау! Який незвичайний лук
  • Гарнюня
  • Неймовірна!
  • Королева

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Джамала показала яскравий "карантинний" образ у платті і стильною капелюшку.

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