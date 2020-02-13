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З екстремальним декольте і відкритою спиною: Катя Осадча викликала фурор ефектною появою

Lite » Мода 13.02.2020 - 15:42
З екстремальним декольте і відкритою спиною: Катя Осадча викликала фурор ефектною появою
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Ведуча з'явилася на музичній премії в розкішному платті сапфірового відтінку

Катя Осадча вміє ефектно з'явитися на світській події та полнити присутніх смаком і стилем. Її вишукані вечірні туалети давно подобаються шанувальникам – розкішні вбрання завжди вигідно підкреслюють фігуру зірки. Так, теледіва разом з чоловіком Юрієм Горбуновим стали ведучими музичної премії "Українська пісня року", що відбувся у київському Палаці "Україна" в середу, 12 лютого.

Ведуча вразила присутніх пікантною вечірньою сукнею сапфірового відтінку. Вбрання відрізнялося екстремальним декольте до талії і оголеною спиною, а також довгим шлефом. Розріз на подолі давав можливість розглянути стрункі довгі ніжки зірки. В якості взуття вона вибрала витончені блискучі босоніжки з тонкими ремінцями.

Макіяж Каті був зроблений у нюдовых природних тонах з акцентом на виразні очі. Зачіска – гладко укладене на ідеально рівний проділ посередині, волосся заколоте з двох сторін заклоками з великими бкусинами-перлинами. Помітна прикраса – довгі сережки з великим перлами.

З екстремальним декольте і відкритою спиною: Катя Осадча викликала фурор ефектною появою

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

У коментарях до ефектного фото підписники теледіви почали обсипати її компліментами.

  • Дуже красива і чарівна. Королева! Дуже класна
  • Дуже гарний образ
  • Плаття супер! І в сукні супер
  • Шикарна
  • Красуня
  • Синій колір дуже пасує
  • Колір сукні сапфіровий, красиво!
  • Супер
  • Катюша, як завжди прекрасні. А плаття супер

Скріншот коментарів

У InstaStories Катя опублікувала кілька знімків зі сцени, де вона перебувала разом з чоловіком. Також на одному з фото ведуча відображена в компанії Насті Каменських.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що Осадча замилувала домашнім знімком молодшого синочка Івана.

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