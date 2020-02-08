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Схожий на тата: Катя Осадча зачарувала "зимовим" знімком старшого синочка

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.02.2020 - 12:58
Схожий на тата: Катя Осадча зачарувала "зимовим" знімком старшого синочка
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином (instagram.com/kosadcha)

Ведуча показала, як синок радіє снігу

Катя Осадча та Юрій Горбунов ретельно ховають свого синочка Івана від сторонніх очей. Вони ніколи не показують його обличчя. Хоча скоро дитині виповниться три роки, всі знімки його батьки роблять зі спини або в пів-обороту, тому розгледіти хлопчика шанувальникам пари не вдається. Але вони вже вловили схожість тата і сина та вважають, що він росте схожим на шоумена. Так, нове фото на сторінці Каті в Instagram підтвердило здогадки пдписників зііркового сімейства.

На знімку Іван стоїть біля вікна і з цікавістю розглядає пейзажі на вулиці, адже зовні йде сніг, що цієї зими – велика рідкість. На хлопчику – зручна футболка гірчичного відтінку і короткі шортики. Він притулився рукою до скла і вивчає види по ту сторону вікна.

"Коли слово "сніг", нарешті перейшло з фантазій в реальність", - підписала фото старшого синочка його зіркова мама.

Схожий на тата: Катя Осадча зачарувала &quot;зимовим&quot; знімком старшого синочка

Фото: син Каті Осадчої та Юрія Горбунова (instagram.com/kosadcha)

Підписники ведучої зазначили в один голос, що Іван помітно підріс і заговорили про його схожість з батьком.

  • Іван вже такий дорослий
  • Який дорослий хлопець!
  • Який солодкий!
  • Ого, вже виріс
  • Він навіть коли стоїть,то ззаду схожий на тата!
  • Мамине і таткове щастячко
  • Конституція тіла - Горбунова
  • І мені схожий на тата!
  • Який миленький
  • Синочок підріс і поправився, як швидко летить час
  • Який вже великий хлопчик! Дітки ростуть,як на дріжджах!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що нещодавно Юрій Горбунов та Катя Осадча відсвяткували річницю весілля. Вони обмінялися зворушливими посланнями в соцмережі. В одному з інтерв'ю шоумен зізнався, що весільна церемонія після розпису стала для пари справжнім сюрпризом, який організували друзі.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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