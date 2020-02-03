Рожевий їй до лиця: Катя Осадча підкорила яскравим образом у відвертій сукні

Телеведуча блищала в елегантному вбранні в ефірі Голосу країни
У неділю, 2 лютого вийшов в ефір третій випуск нового, 10-го сезону популярного шоу Голос країни, в якому зіркові тренери Потап, Настя Каменських, Діма Монатік, Тіна Кароль та Дан Балан вибрали собі співаків, які продовжать участь у ювілейному проекті. Ведучими шоу виступає зоряна сімейна пара Юрій Горбунов та Катя Осадча - остання за традицією блищала в стильному і ефектному образі.
Катя вибрала для ефіру елегантне облягаюче плаття насиченого рожевого кольору. Наряд злегка оголює плечі знаменитості і підкреслює її струнку фігуру. Яскравий лук доповнили красиво укладене хвилями волосся і ніжний макіяж.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
"Ві біля екранів @goloskrainy_official вже в ефірі. За кого з тренерів і з учасників ви вболіваєте?" - прокоментувала опублікований в своєму Instagram кадр Осадча.
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)
Підписникии теледіви поспішили засипати її компліментами і зазначили, що Каті дуже йде рожевий колір і виглядає вона просто шикарно.
Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)
Нагадаємо, раніше стильна Катя Осадча зачарувала фото з авто з синочком Іваном.