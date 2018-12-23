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Євробачення 2019: ще один гурт представив пісню для Нацвідбору

Lite » Зірки 23.12.2018 - 07:51

Відео: YouTube/MusicVideoUA

Український гурт MNISHEK представив пісню "Туман", з якою візьме участь у Нацвідборі на Євробачення 2019. За словами учасників колективу, їхня нова композиція є метафоричним зображенням реалій сучасної людини.

"Шалений темп життя, постійна заклопотаність щоденними дріб’язковими проблемами, а також абсолютне занурення у віртуальний світ ґаджетів змістили акценти цінностей кожного з нас. Ми майже не помічаємо реального життя, пропускаємо повз людей, події, явища, що, можливо, стали б для нас доленосними. Ми наче оточені маною, туманом. Однак не зважаючи на таку особливість сучасного світу, аби не втратити себе, ми маємо навчитись в потрібний момент повертатись до нульової точки, усвідомлювати: хто ми є і що для нас є дійсно важливим і потрібним", - коментують трек музиканти.

Нагадаємо, раніше український співак DONTSOV представив композицію "Половина". Саме з цим треком артист з Донецька хоче брати участь у Національному відборі на пісенний конурс Євробачення 2019.

Крім того, композицію для Нацвідбору на престижний пісенний конкурс презентував і інший популярний артист. Француз Поль Манондіз з такої нагоди вже записав нову україномовну пісню "Про Що Мовчить Моє Серце".

До слова, молоді (і не дуже) українські артисти можуть взяти участь у відборі на конкурс Євробачення 2019.

Відео: РБК-Україна

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