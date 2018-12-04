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Отбор на Евровидение 2019: французский певец представил украиноязычную песню

Lite » Звезды 04.12.2018 - 11:53
Отбор на Евровидение 2019: французский певец представил украиноязычную песню
Поль Манондиз (фото: пресс-служба певца)

Артист снова хочет представлять Украину на престижном песенном конкурсе

Популярный певец Поль Манондиз, который перепел хит Олега Винника на французском языке, решил принять участие в Национальном отборе на Евровидение 2019.

По такому случаю артист записал новую украиноязычную песню "Про Що Мовчить Моє Серце".

"У каждого из нас есть сердце. Оно бьется и человек живет. Оно слушает, любит, молчит, трепещет... Почувствуй, что у тебя внутри. Послушай свое сердце. Оно хочет говорить с тобой. Слушай, что оно тебе говорит. Сердце никогда не обманет тебя", - комментирует песню Манондиз.

Видео: YouTube/Paul Manandise

Меломаны уже оценили новое творение артиста.

"Благодарю вас, Поль, за любовь к Украине! Люблю слушать вас!" - написала Людмила Бараненко.

"Хорошая песня! И вы, Поль, душевно ее исполняете!" - отметила Мелания Шалита.

А Юля Яхшинян пообещала, что будет болеть в Нацотборе только за Манондиза.

Отметим, что в прошлом году харизматичный француз также хотел взять участие в отборе на Евровидение с песней "Je t'aime (Але Я Не Можу Більше Так)". Но из-за некоторых нюансов этому не было суждено случиться. 

Видео: YouTube/MusicVideoUA

Ранее мы писали, что Манондиз записал песню "Мій рай", в которой признался в любви нашей стране. А всенародную любовь украинцев Полю принесла не только эта композиция, а и еще несколько хитов, среди которых "Черемшина", "Горизонт", "Люляй Люляй", "Вирушали Хлопці", фантастическая совместная работа с B&B Project и другие.

Видео: YouTube/MusicVideoUA 

Добавим, что у всех молодых и не очень артистов есть шанс побороться за возможность представлять Украину на престижном песенном конкурсе. О том, что для этого нужно сделать - читайте у нас на сайте.

Видео: РБК-Украина

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