ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Буду п’яним, мов від вина": украинский певец представил песню для Евровидения 2019

Lite » Звезды 08.12.2018 - 09:07

Видео: YouTube/MusicVideoUA

Украинский певец DONTSOV, который ранее посвятил нежную песню Тине Кароль, представил композицию "Половина". Именно с этим треком певец артист из Донецка будет участвовать в Национальном отборе на песенный конурс Евровидение 2019.

Текст песни "Половина":

Ти так хотіла любити
Ти так хотіла що й сталося
(Волосся кольору снів й фізалісу)
Не витрачаю хвилин
Нині мені їх обмаль надано
(Втриматись й не цілуватись складно)

Буду буду буду буду п’яним мов від вина
Ти є моя половина

Станом на третю нуль нуль
Я повністю замагнічений
(Раптом в тобі потонув за лічені)
Досі я не відчував
Як в серці квітнуть гортензії
(Крила я підготував на черзі вир)

Буду буду буду буду п’яним мов від вина
Ти є моя половина

&quot;Буду п’яним, мов від вина&quot;: украинский певец представил песню для Евровидения 2019

DONTSOV (фото: facebook.com/dontsov.songwriter)

Меломаны уже оценили новое творение артиста.

"Солнечная песня! Очень легкая и сразу заставляет танцевать! Песня-праздник! Песня-реклакс! Сразу понравилась, как услышала! И отдельное спасибо за физалис!" - написала Мария Шеремет.

"Супер-песня! Заходит с первого раза", - отметила Валерия Бутенко.

&quot;Буду п’яним, мов від вина&quot;: украинский певец представил песню для Евровидения 2019

DONTSOV (фото: facebook.com/dontsov.songwriter)

Интересно, что в прошлом году Алексей Донцов хотел представлять на Евровидении Сан-Марино. Для победы ему не хватило совсем чуть-чуть.

Напомним, ранее участие в Национальном отборе на Евровидение 2019 решил принять французский певец Поль Манондиз. Для этого он даже записал украиноязычную песню.

Видео: РБК-Украина

Отбор на Евровидение 2019: французский певец представил украиноязычную песню Украинцы могут принять участие в отборе на Евровидение: как это сделать
Новости Украины Евровидение 2019
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь