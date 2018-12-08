"Буду п’яним, мов від вина": украинский певец представил песню для Евровидения 2019

Видео: YouTube/MusicVideoUA

Украинский певец DONTSOV, который ранее посвятил нежную песню Тине Кароль, представил композицию "Половина". Именно с этим треком певец артист из Донецка будет участвовать в Национальном отборе на песенный конурс Евровидение 2019.

Текст песни "Половина":

Ти так хотіла любити

Ти так хотіла що й сталося

(Волосся кольору снів й фізалісу)

Не витрачаю хвилин

Нині мені їх обмаль надано

(Втриматись й не цілуватись складно)

Буду буду буду буду п’яним мов від вина

Ти є моя половина

Станом на третю нуль нуль

Я повністю замагнічений

(Раптом в тобі потонув за лічені)

Досі я не відчував

Як в серці квітнуть гортензії

(Крила я підготував на черзі вир)

Буду буду буду буду п’яним мов від вина

Ти є моя половина

DONTSOV (фото: facebook.com/dontsov.songwriter)

Меломаны уже оценили новое творение артиста.

"Солнечная песня! Очень легкая и сразу заставляет танцевать! Песня-праздник! Песня-реклакс! Сразу понравилась, как услышала! И отдельное спасибо за физалис!" - написала Мария Шеремет.

"Супер-песня! Заходит с первого раза", - отметила Валерия Бутенко.

DONTSOV (фото: facebook.com/dontsov.songwriter)

Интересно, что в прошлом году Алексей Донцов хотел представлять на Евровидении Сан-Марино. Для победы ему не хватило совсем чуть-чуть.

Напомним, ранее участие в Национальном отборе на Евровидение 2019 решил принять французский певец Поль Манондиз. Для этого он даже записал украиноязычную песню.

Видео: РБК-Украина