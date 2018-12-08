"Буду п’яним, мов від вина": украинский певец представил песню для Евровидения 2019

Видео: YouTube/MusicVideoUA
Украинский певец DONTSOV, который ранее посвятил нежную песню Тине Кароль, представил композицию "Половина". Именно с этим треком певец артист из Донецка будет участвовать в Национальном отборе на песенный конурс Евровидение 2019.
Текст песни "Половина":
Ти так хотіла любити
Ти так хотіла що й сталося
(Волосся кольору снів й фізалісу)
Не витрачаю хвилин
Нині мені їх обмаль надано
(Втриматись й не цілуватись складно)
Буду буду буду буду п’яним мов від вина
Ти є моя половина
Станом на третю нуль нуль
Я повністю замагнічений
(Раптом в тобі потонув за лічені)
Досі я не відчував
Як в серці квітнуть гортензії
(Крила я підготував на черзі вир)
Буду буду буду буду п’яним мов від вина
Ти є моя половина
DONTSOV (фото: facebook.com/dontsov.songwriter)
Меломаны уже оценили новое творение артиста.
"Солнечная песня! Очень легкая и сразу заставляет танцевать! Песня-праздник! Песня-реклакс! Сразу понравилась, как услышала! И отдельное спасибо за физалис!" - написала Мария Шеремет.
"Супер-песня! Заходит с первого раза", - отметила Валерия Бутенко.
DONTSOV (фото: facebook.com/dontsov.songwriter)
Интересно, что в прошлом году Алексей Донцов хотел представлять на Евровидении Сан-Марино. Для победы ему не хватило совсем чуть-чуть.
Напомним, ранее участие в Национальном отборе на Евровидение 2019 решил принять французский певец Поль Манондиз. Для этого он даже записал украиноязычную песню.
Видео: РБК-Украина