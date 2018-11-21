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Украинцы могут принять участие в отборе на Евровидение: как это сделать

Lite » Звезды 21.11.2018 - 20:29
Украинцы могут принять участие в отборе на Евровидение: как это сделать
Иллюстративное фото (УНИАН)

У артистов появился шанс побороться за возможность представлять Украину на престижном конкурсе

Молодые украинские певцы могут принять участие в отборе на конкурс Евровидение 2019. Для этого исполнителям необходимо лишь заполнить анкету участника отбора на кастинг.

"Желающие попробовать свои силы могут уже смело заполнять анкету и отправляться на кастинг. Эта возможность уникальна и может позволить показать свое творчество всей Украине, а может, даже всей Европе", - говорят организаторы Национального украинского отбора.

В анкете нужно указать ФИО, возраст, город, контактный номер телефона и дать ссылку на свое выступление.

Украинцы могут принять участие в отборе на Евровидение: как это сделать

Скриншот (stb.ua)

"Главное - не забывать о том, что только мощная подготовка, уверенность в своих силах и большая заветная мечта могут помочь вам победить", - обращаются к молодым артистам организаторы.

Добавим, что к отбору допускаются исполнители, которые на момент участия в первом этапе достигли 16-летнего возраста и имеющие исключительные права интеллектуальной собственности на песню.

Ранее мы писали о том, что популярная певица-мама двоих детей хочет представить Украину на Евровидении 2019.

Напомним, что 25 ноября талантливая 11-летняя украинка Дарья Красновецька откроет финал международного детского конкурса Евровидение в Минске.

Видео: РБК-Украина

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