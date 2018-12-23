Евровидение 2019: еще одна группа представила песню для Нацотбора

Видео: YouTube/MusicVideoUA

Украинская группа MNISHEK представила песню "Туман", с которой примет участие в Нацотборе на Евровидение 2019. По словам участников коллектива, их новая композиция является метафорическим изображением реалий современного человека.

"Сумасшедший темп жизни, постоянная озабоченность ежедневными мелочными проблемами, а также абсолютное погружение в виртуальный мир гаджетов сместили акценты ценностей каждого из нас. Мы почти не замечаем реальной жизни, пропускаем мимо людей, события, явления, которые, возможно, стали бы для нас судьбоносными. Мы словно окружены наваждением, туманом. Однако не смотря на такую особенность современного мира, чтобы не потерять себя, мы должны научиться в нужный момент возвращаться к нулевой точке, осознавать: кто мы и что для нас является действительно важным и нужным", - комментируют трек музыканты.

Напомним, ранее украинский певец DONTSOV представил композицию "Половина". Именно с этим треком артист из Донецка хочет участвовать в Национальном отборе на песенный конурс Евровидение 2019.

Кроме того, композицию для Нацотбора на престижный песенный конкурс представил и другой популярный артист. Француз Поль Манондиз по такому случаю уже записал новую украиноязычную песню "Про Що Мовчить Моє Серце".

К слову, молодые (и не очень) украинские артисты могут принять участие в отборе на конкурс Евровидение 2019.

Видео: РБК-Украина