Жінка-мрія: 44-річна Шарліз Терон підкорила стрункою фігурою в стильному вбранні

Шарліз Терон (фото: instagram.com/meettheaddams)

Актриса продемонструвала новий ефектний образ

Шарліз Терон стала гостею популярного ток-шоу "Пізнє шоу зі Стівеном Кольбером". На зйомки вона прийшла у черговому стильному образі: білосніжне плаття в білизняному стилі з мереживом по краю від Burberry, подовжений жакет, а завершили образ сріблясті човники, мінімалістичні сережки та підвіска з кулоном.

Актриса опублікувала кілька знімків з гримерки, де робить здивоване обличчя. "Коли моя команда каже мені "вести себе природно". Дякуємо за веселі посиденьки", – написала Терон під фото. Фолловери відзначили її натуральну красу і почуття гумору. А також обурилися, як така красуня може бути одна.

Шарліз Терон виглядає чарівно (фото: instagram.com/charlizeafrica)

До речі, про самотність. В одному з недавніх інтерв'ю Шарліз зізналася, що робота для неї стоїть на першому місці. Також знаменита актриса відповіла на питання, який займає всіх вже давно – як вона ставиться до того, що її дитина хоче змінити стать.

Шарліз Терон з дітьми (фото: принтскрин instagram.com/cabanasbeats)

Нагадаємо, Терон виховує двох прийомних дітей. Джексона – хлопчика з ПАР, якому в цьому році виповнилося 7, Шарліз усиновила в 2012-му році. А чотирирічна Огэст – темношкіра дівчинка з США – приєдналася до сім'ї в 2015-м. Пару років тому старша дитина зірки зізналася, що відчуває себе не хлопчиком. За її словами актриси, він попросив називати його дівчинкою і став одягатися відповідно.

Шарліз поставилася до такого прохання з розумінням, тут же викликав у мережі хвилю обговорень. Один вважають, що її, як мати, потрібно ставити у приклад: так добре вона розуміє і підтримує дітей. Інші стверджували, що актриса таким чином тільки підштовхує дитину до зміни статі і заплутує, викликаючи в ньому розлад особистості.

Шарліз Терон на прем'єрі фільму "Скандал" (фото: instagram.com/cabanasbeats)

Своє ставлення Шарліз висловила днями. На питання журналіста Кріса Аццопарді, чи впливає трансгендерна дочка на вибір її ролей, будь то ЛГБТ-персонажі чи ні, Терон відповіла неоднозначно. За словами актриси, ця ситуація для неї нова, і їй складно відповісти. Також поспішила додати: "Історія моєї дочки – це її історія. Коли-небудь вона сама розповість її, якщо захоче. Мені, як мамі, важливо, щоб оточуючі і преса використовували правильний займенник в розмовах".