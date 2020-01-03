У сітях на голе тіло: Шарліз Терон підкорила стрункою фігурою в незвичайному вбранні

Шарліз Терон (фото: instagram.com/psfilmfest)

Актриса блищить в Палм-Спрінгс

Шарліз Терон стала гостею кінофестивалю Palm Springs Film Festival, який відбувся днями в Палм-Спрінгс. На червоній килимовій доріжці вона з'явилася не в розкішній сукні, а у вишуканому класичному костюмі. Тим самим вона зуміла підкреслити свою струнку фігуру, а також, безумовно, виділитися серед інших знаменитостей.

Шарліз Терон в новому образі (фото: instagram.com/psfilmfest)

Вбрання знаменитої голлівудської кінодіви склали вільного крою спідниця міді, а також корсет з гудзиками та поясом трендового картатого забарвлення. Зверху його доповнила незвичайна деталь – найтонша сітка, що прикриває руки та декольте. Такий елемент додав образу спокусливу і грайливу нотку. Завершували лук туфлі на підборах, каблучка з великим каменем і сережки різної форми.

Волосся визнаній красуні уклали на косий проділ, а в макіяжі виділили губи, профарбувавши їх яскравим відтінком фуксії. Вона була у відмінному настрої, позуючи численним фотографам і роздаючи автографи. Пізніше вона вирушила на сцену за нагородою, де також виступила з невеликою промовою.

Шарліз підкорила мережу (фото: instagram.com/psfilmfest)

Як і Дженніфер Лопес, без призу вона не пішла. Так, Шарліз Терон стала володаркою премії International Star Award. Таку нагороду вона отримала за роль в гучному фільмі «Скандал» (Bombshell). Нагадаємо, сюжет фільму заснований на реальних подіях. Головна тема стрічки – звинувачення в сексуальних домаганнях начальника великої компанії. Крім Терон, у фільмі також знімалися Марго Роббі і Ніколь Кідман.

Шарліз підкорила мережа (фото: instagram.com/psfilmfest)