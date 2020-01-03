ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У сітях на голе тіло: Шарліз Терон підкорила стрункою фігурою в незвичайному вбранні

Lite » Мода 03.01.2020 - 22:19
У сітях на голе тіло: Шарліз Терон підкорила стрункою фігурою в незвичайному вбранні
Шарліз Терон (фото: instagram.com/psfilmfest)

Актриса блищить в Палм-Спрінгс

Шарліз Терон стала гостею кінофестивалю Palm Springs Film Festival, який відбувся днями в Палм-Спрінгс. На червоній килимовій доріжці вона з'явилася не в розкішній сукні, а у вишуканому класичному костюмі. Тим самим вона зуміла підкреслити свою струнку фігуру, а також, безумовно, виділитися серед інших знаменитостей.

У сітях на голе тіло: Шарліз Терон підкорила стрункою фігурою в незвичайному вбранні

Шарліз Терон в новому образі (фото: instagram.com/psfilmfest)

Вбрання знаменитої голлівудської кінодіви склали вільного крою спідниця міді, а також корсет з гудзиками та поясом трендового картатого забарвлення. Зверху його доповнила незвичайна деталь – найтонша сітка, що прикриває руки та декольте. Такий елемент додав образу спокусливу і грайливу нотку. Завершували лук туфлі на підборах, каблучка з великим каменем і сережки різної форми.

Волосся визнаній красуні уклали на косий проділ, а в макіяжі виділили губи, профарбувавши їх яскравим відтінком фуксії. Вона була у відмінному настрої, позуючи численним фотографам і роздаючи автографи. Пізніше вона вирушила на сцену за нагородою, де також виступила з невеликою промовою.

У сітях на голе тіло: Шарліз Терон підкорила стрункою фігурою в незвичайному вбранні

Шарліз підкорила мережу (фото: instagram.com/psfilmfest)

Як і Дженніфер Лопес, без призу вона не пішла. Так, Шарліз Терон стала володаркою премії International Star Award. Таку нагороду вона отримала за роль в гучному фільмі «Скандал» (Bombshell). Нагадаємо, сюжет фільму заснований на реальних подіях. Головна тема стрічки – звинувачення в сексуальних домаганнях начальника великої компанії. Крім Терон, у фільмі також знімалися Марго Роббі і Ніколь Кідман.

У сітях на голе тіло: Шарліз Терон підкорила стрункою фігурою в незвичайному вбранні

Шарліз підкорила мережа (фото: instagram.com/psfilmfest)

Жінка-мрія: 44-річна Шарліз Терон підкорила стрункою фігурою в стильному вбранні Дух перехоплює: 44-річна Шарліз Терон блиснула стрункими ногами і відвертим декольте
Новини України Шарліз Терон
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся