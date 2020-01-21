Топ-5 самих сміливих образів вагітної Ешлі Грем: від богині латексу до хижачки

Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель стала мамою

Ешлі Грем народила сина – первісток знаменитій красуні з'явився на світ 18-го січня. Але модель оголосила про цю радісну подію лише кілька годин тому з допомогою свого мікроблогу. "В 6 вечора в суботу наші життя змінилися на краще. Спасибі вам всім за вашу любов і підтримку протягом цього дивного періоду. 18.01.2020", – написала молода мама і зазначила свого коханого чоловіка.

32-річна красуня поки не розповіла більше подробиць і не розсекретила ім'я малюка. Але напевно затягувати вона не буде і незабаром напише довгий пост в своєму стилі. А поки шанувальники чекають інформації, згадуємо найбільш стильні і яскраві образи вагітної Ешлі. Адже мало хто вміє так піднести цей чудовий період і показати, що вагітність – не привід відмовлятися від яскравих образів і сидіти вдома.

Ешлі Грем народила первістка (фото: instagram.com/ashleygraham)

Червоний латекс – сміливе рішення навіть для власниць струнких фігур. Далеко не всі зірки зважаться на нього. Але тільки не Ешлі. Дівчина і раніше любила підкреслити свої форми облягаючими матеріалами, а під час вагітності таких виходів стало ще більше. Милуємося найяскравішим з них.

Латекс Ешлі до обличчя (фото: instagram.com/ashleygraham)

Леопардовий принт за останні пару років пережив справжній розквіт. І любов до нього можна зрозуміти: "хиже" забарвлення миттєво привертає до себе увагу і робить його власницю яскравою і зухвалою. Грем також не обійшла стороною цей тренд, і подивіться, як він до лиця майбутній мамі!

"Хижа" матуся (фото: instagram.com/ashleygraham)

Чорне боді з мереживною спідницею і пір'ям – ще один пікантний образ, який Ешлі показала під час вагітності. Чарівна, жіночна і яскрава – здається, саме такою повинна себе відчувати кожна дівчина в цей важливий етап життя.

Виглядати спокусливо модно і під час вагітності (фото: instagram.com/ashleygraham)

Якщо вам не потрібно відвідувати світські заходи, але хочеться все ж виглядати в період вагітності стильно і привабливо, подумайте про варіанті спорт-шику. Трикотажне плаття міді на одне плече і кросівки – в цьому луці відмінно відбилася любов Ешлі до спорту і пікантних образів.

Ешлі Грем вміє виділятися (фото: instagram.com/ashleygraham)

Яскравіше всіх "блищати" на вечірці і буквально світитися від щастя – все це про Ешлі. І якщо за внутрішній стан моделі "відповідає" любов до чоловіка, професії і до життя в цілому. То перше забезпечує ультрамодна сукня з неоновим відливом.