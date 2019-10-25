Ось це фігурка: Віка з НеАнгелів блиснула дуже відвертим декольте в блискучому топі (фото)

Віка Смеюха вирішила ледь не засипати своїх шанувальників десятками відео з недавнього виступу поп-групи НеАнгели в Кривому Розі. Віка і Слава за один концерт змінили відразу кілька образів - один відвертіше іншого. Але українським красуням не звикати до особливо підвищеного рівня уваги. Віка з задоволенням публікує фото в купальниках і бікіні. На цей разВіка підкорює фанів дуже яскравим сценічним образом.

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Смеюха опублікувала відео, зняте під час її виступу перед публікою в Кривому Розі. Співачка якраз підкорює живим виконанням хіта НеАнгели - пісня "Твоя". При цьому Смеюха не просто стоїть на сцені. Виконавиця демонструє грацію і пластику.

Окремої уваги заслуговує і образ Смеюхі. На сцені співачка демонструє справді ідеальну фігуру в незвичайному вбранні. Короткий топ декорований блискітками і показує пишне декольте співачки. Також вона позує в облягаючих велосипедках рудого відтінку і з незвичайною спідницею-баскою, що підкреслює талію виконавиці.

“Коли я виходжу на сцену до Вас, то відбувається якесь диво! Включається музика і все - я відлітаю: забуваю про все - про час, проблеми... Я завжди хочу бути хоч трішки ближче до моїх #неангелочкыв", - підписала відео Смеюха.

Відео: instagram.com/vikanablack

Шанувальники Смеюхі прийшли в захват від її нового образу і виконання. Пыдписники засипали свою улюбленицю захопленими коментарями:

“Чудове виконання ! І прекрасна пластика"

"Дуже чуттєво!"

"Красотулька, молодчинка"

“Коли ти виходиш на сцену - все забувають про свої проблеми!! І починається свято!! Спасибі! Було неймовірно"

“Віка, ви неймовірно красиві і талановиті! Ви така молодець! Захоплююся вами!"

"Віка, прекрасна"

"Яка красуня, а голос просто розчулення"

Скріншот коментарів: instagram.com/vikanablack

До речі, до цього Смеюха показала фото іншого сценічного образу - не менш оригінального і яскравого.

Фото: instagram.com/vikanablack

Нагадаємо, раніше Віка і Слава з НеАнгелів заглянули в майбутнє в "містичному" альбомі "13". Новий альбом НЕАНГЕЛИ - це історії про любов і розчарування.