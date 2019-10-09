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Мокра Віка з НеАнгелів "замотивировала" мережу витонченою фігурою в бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.10.2019 - 21:35
Мокра Віка з НеАнгелів "замотивировала" мережу витонченою фігурою в бікіні
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка позувала біля басейну

Вікторія Смеюха з гурту НеАнгели – володарка витонченої спортивної фігури, тонкої талії і ідеального пресу. Дівчина каже, що секрет її стрункості простий – правильне харчування, здоровий спосіб життя і регулярні фізичні навантаження. Нещодавно співачка повернулася після відпустки на Мальдівах, звідки вона без утоми публікувала фото в бікіні. Прилетівши у Київ, зірка вирішила не піддаватися осінній хандрі, а відправиться в спортклуб. Вона показала гаряче фото в купальнику біля басейну.

Співачка позує, сидячи на бортику. На ній – купальник бікіні з щільними чашками і зав'язками на плавках. Варто зазначити, що Віка показала обличчя без макіяжу, а судячи по мокрому волоссю, зібраному ззаду в пучок, вона тільки виринула з басейну.

"Мої друзі та однодумці! Розкажіть мені про свої плани на осінь? Ви чітко усвідомлюєте свої потреби? Наприклад, у мене зараз потреба в новій енергії і прояві сили — і я піду накопичувати її в спортклубі, замість того, щоб полежати або подивитися телевізор. Звичайно, все добре в розумних межах. Давайте мотивувати один одного? Може ви хочете навчитися грати у великий теніс або навчитися круто плавати?" - поцікавилася артистка.

Мокра Віка з НеАнгелів &quot;замотивировала&quot; мережу витонченою фігурою в бікіні

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Перше, на що звернули увагу шанувальники, була фігура Вікторії. Вони повідомили, що стрункі форми дівчини просто ідеальні.

  • Вікторія у дуже хорошій формі. Головний захід для мене це концерт, ну і знову ходити в зал, для того і холоди. Ще б не завадило добре освоїти гітару
  • Обожнюю вас без макіяжу, така славна і ніжна девчуха! А плани - втекти туди, де тепліше!
  • Така мила і красива без макіяжу
  • Супер
  • Красуня
  • Сексуашка

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Вікторія з НеАнгелів засвітила груди в сітчастому топі зі стразами.

Сексапільна Віка з НеАгелів в бікіні заговорила про заборони "Залишиться на все життя": Віка з НеАнгелів в бікіні здивувала зізнанням
Новини України Віка СмеюхаНеАнгелы
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