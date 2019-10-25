Вот это фигурка: Вика из НеАнгелов блеснула очень откровенным декольте в блестящем топе (фото)

Вика Смеюха решила едва ли не засыпать своих поклонников десятками видео с недавнего выступления поп-группы НеАнгелы в Кривом Роге. Вика и Слава за один концерт сменили сразу несколько образов - один откровеннее другого. Но украинским красоткам не привыкать к особенно повышенному уровню внимания. Вика с удовольствием публикует фото в купальниках и бикини. На этот раз Вика покоряет фанов очень ярким сценическим образом.

Так, на своей страничке в сети instagram Смеюха опубликовала видео, снятое во время ее выступления перед публикой в Кривом Роге. Певица как раз покоряет живым исполнением хита НеАнгелы - песня “Твоя”. При этом Смеюха не просто стоит на сцене. Исполнительница демонстрирует грацию и пластику.

Отдельного внимания заслуживает и образ Смеюхи. На сцене исполнительница демонстрирует действительно идеальную фигуру в необычном наряде. Короткий топ декорирован блестками и показывает пышное декольте певицы. Также она позирует в облегающих велосипедках рыжего оттенка и с необычной юбкой-баской, подчеркивающей талию исполнительницы.

“Когда я выхожу на сцену к Вам, то происходит какое-то чудо! Включается музыка и все - я улетаю: забываю обо всем - о времени, проблемах... Я всегда хочу быть хоть чуточку ближе к моим #неангелочкам”, - подписала видео Смеюха.

Видео: instagram.com/vikanablack

Поклонники Смеюхи пришли в восторг от ее нового образа и исполнения. Подписчики засыпали свою любимицу восторженными комментариями:

“Отличное исполнение ! И прекрасная пластика”

“Очень чувственно!”

“Красотулька, молодчинка”

“Когда ты выходишь на сцену - все забывают о своих проблемах!! И начинается праздник!! Спасибо! Было невероятно”

“Вика, вы невероятно красивы и талантливы! Вы такая молодец! Восхищаюсь вами!”

“Вика, прекрасная”

“Какая красотка, а голос просто умиленье”

Скриншот комментариев: instagram.com/vikanablack

Кстати, до этого Смеюха показала фото другого сценического образа - не менее оригинального и яркого.

Фото: instagram.com/vikanablack

Напомним, ранее Вика и Слава из НеАнгелов заглянули в будущее в "мистическом" альбоме "13". Новый альбом НЕАНГЕЛЫ - это истории о любви и разочаровании.