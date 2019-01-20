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"Це екстравагантно": Фреймут похвалилася сімейним рекордом (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.01.2019 - 14:05
"Це екстравагантно": Фреймут похвалилася сімейним рекордом (фото)
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Зірка поділилася з кадрами сімейного відпочинку

Популярна українська телеведуча і шоувумен Оля Фреймут показала підписникам фото з відпочинку у Швейцарії, на який відправилася разом з чоловіком Володимиром Локотко і дітьми. Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Так, на знімках видно, як тренери допомагали її дітям вчитися вперше ставати на лижі. При цьому маленькі спортсмени із захопленням розглядають власні ніжки.

&quot;Це екстравагантно&quot;: Фреймут похвалилася сімейним рекордом (фото)

Фото: відпочинок Фреймут з сімей (instagram.com/freimutolia)

"Можливо, це екстравагантно, але ми поставили дітей на лижі. Валерій – 2,8 року, Євдокії – 1,5! А які дивовижні рекорди у ваших сім'ях?", - йдеться у підписі.

&quot;Це екстравагантно&quot;: Фреймут похвалилася сімейним рекордом (фото)

Фото: відпочинок Фреймут з сімей (instagram.com/freimutolia)

Звернемо увагу, що опубліковані кадри стали причиною бурхливої реакції з боку користувачів.

"Здорово. Дітки будуть привчені до правильного", - сказала користувач Олена Смельницкая.

"У цьому віці страх не відчувається. Можна пробувати все", - підкреслила Яна Фрей.

"Як це мило. Треба якось і свого поставити на лижі", - сказала користувач Наталія Кружка.

&quot;Це екстравагантно&quot;: Фреймут похвалилася сімейним рекордом (фото)

Скріншот коментарів (instagram.com/freimutolia)

Нагадаємо, Оля Фреймут, відома українська телеведуча, зізналася, що ніколи не вважала себе красивою, проте завжди знала, яка риса її зовнішність робить її привабливою.

Ще Оля Фреймут розповіла як правильно доглядати за зрілою шкірою, щоб ніколи не вдаватися до пластичних операцій.

Раніше Ольга Фреймут презентувала книгу під романтичною назвою "Про любов". У збірник увійшло 12 есе та маловідомі твори класиків світової літератури.

Цікаві факти про Ольгу Фреймут (фото: РБК-Україна)

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