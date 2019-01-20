"Это экстравагантно": Фреймут похвасталась семейным рекордом (фото)

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Звезда поделилась кадрами из семейного отдыха

Популярная украинская телеведущая и шоувумен Оля Фреймут показала подписчикам фото с отдыха в Швейцарии, на который отправилась вместе с супругом Владимиром Локотко и детьми. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

Так, на самих снимках видно, как тренеры помогали ее детям учиться впервые становиться на лыжи. При этом маленькие спортсмены с увлечением рассматривают собственные ножки.

Фото: отдых Фреймут с семей (instagram.com/freimutolia)

"Возможно, это экстравагантно, но мы поставили детей на лыжи. Валерий – 2,8 года, Евдокии – 1,5! А какие удивительные рекорды в ваших семьях?", - говорится в подписи.

Фото: отдых Фреймут с семей (instagram.com/freimutolia)

Обратим внимание, что опубликованные кадры стали причиной бурной реакции со стороны пользователей.

"Здорово. Детки будут приучены к правильному", - сказала пользователь Елена Смельницкая.

"В этом возрасте страх не ощущается. Можно пробовать все", - подчеркнула Яна Фрей.

"Как это мило. Нужно как-то и своего поставить на лыжи", - сказала пользователь Наталия Кружко.

Скриншот комментариев (instagram.com/freimutolia)

Напомним, Оля Фреймут, известная украинская телеведущая, призналась, что никогда не считала себя красивой, однако всегда знала, какая черта ее внешности делает ее привлекательной.

Еще Оля Фреймут рассказала как правильно ухаживать за зрелой кожей, чтобы никогда не прибегать к пластическим операциям.

Ранее Ольга Фреймут презентовала книгу под романтическим названием "О любви". В сборник вошло 12 эссе и малоизвестные произведения классиков мировой литературы.

Интересные факты об Ольге Фреймут (видео: РБК-Украина)