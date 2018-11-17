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"Ця дівчинка дурман": Дорофєєва підкорила фанатів новим яскравим образом

Lite » Зірки 17.11.2018 - 12:55
"Ця дівчинка дурман": Дорофєєва підкорила фанатів новим яскравим образом
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дівчина зважилася на кардинальну зміну іміджу

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва похвалилася перед фанатами новим яскравим вбранням. Відповідний знімок вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Так, співачка перебувала на танцювальній студії Dside dance Studio в темно-синіх штанях, чорній кофті і яскраво-помаранчевій куртці. При цьому у Дорофєєвої було темне волосся. Наряд викликав справжній шквал емоцій серед її шанувальників.

&quot;Ця дівчинка дурман&quot;: Дорофєєва підкорила фанатів новим яскравим образом

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Ти кльова", - сказала користувач Сизова Вікторія.

"Ця дівчинка дурман, я з тобою буду п'яний", - підкреслив юзер Ілля Новіков.

"Наша богиня завжди неперевершена", - уточнив користувач Мирослав Олешкович.

"Ти завжди на стилі", - сказала користувач Настя Черкас.

&quot;Ця дівчинка дурман&quot;: Дорофєєва підкорила фанатів новим яскравим образом

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

До речі, Надя Дорофєєва продовжує хизуватися ультрамодними образами, які сьогодні особливо на "стилі". Так, на своїй instagram-сторінці українська виконавиця опублікувала новий знімок зі своєю свіжою зйомки для журналу "Cosmopolitan". На цей раз компанію Дорофєєвій склав також соліст поп-групи "Время и Стекло" Позитив (Олексій Завгородній).

До цього Дорофєєва влаштувала перевірку своєму чоловікові Дантесу, вирішивши перевірити, наскільки добре вони знають один одного.

Надя Дорофєєва: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)

Новини України Надя ДорофеєваВремя и Стекло
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