"Є за що": чоловік Ольги Сумської приревнував актрису до Вінника

Відео: (youtube.com/Светская життя)
Легендарна українська актриса театру і кіно Ольга Сумська, яка зіграла більш ніж в 70 фільмах і серіалах, відверто розповіла про те, чим її зачарував Олег Винник. Коли артистка давала інтерв'ю був присутній її чоловік, але він не витримав ніжних слів про співака і пішов. Сама Сумська зізналася, що йому є до чого ревнувати, йдеться в "Світського життя".
Актриса знімалася в кліпі Олега Винника до пісні Роксолана. Під час зйомок, як зізнається артистка, вона була зачарована його харизмою.
"Я відразу запитала: "Віталій, коханий, ти не будеш проти якщо я знімуся у Олега Винника?", – розповідає артистка.
Катя Осадча, Ольга Сумська та Віталій Борисюк / Кадр з відео YouTube-каналу "Світське життя"
Чоловік, який стояв поруч, сказав, що Ольга нічого в нього не питала і "стоїть тут зараз, придумує на камеру".
На питання про те, чи ревнував Віталій до Вінника, сама Сумська відповіла: "ось є за що".
"Я ревнував до Вінника? Та перестаньте", – сказав Віталій Борисюк.
На словах Каті Осадчої про те, що Винник є секс-символом, чоловік актриси пішов з кадру.
"Образився. Нестриманий... Ну, от бачите? Характер. Запитай мене: "ось як витримати стільки років такий характер?", – прокоментувала Сумська.
Катя Осадча, Ольга Сумська та Віталій Борисюк / Кадр з відео YouTube-каналу "Світське життя"
Актриса розповіла трохи про те, як відбувався знімальний процес і чим зачарував її найпопулярніший український співак.
"Ну як тобі сказати, він звичайно просто випромінює цю сексуальність, як ти кажеш, ну і всі ми помічаємо. Харизма, знаєш, аж променями. Неймовірний аромат розкішних одеколонів, ці м'язи, костюм, імідж: він уміє себе створити", — сказала вона.
Артистка також розповіла, що у Винникі особливого, що він так притягує жінок.
"Хтось може не зрозуміти, що в ньому. Ось сонячна енергія. Він вміє подарувати себе жінкам", — зізналася актриса.
Раніше Ольга Сумська поділилася б'юті-секретами.
До цього Сумська вказала на деталі загибелі Марини Поплавської.
Відео: (video.rbc.ua)