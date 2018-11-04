"Є за що": чоловік Ольги Сумської приревнував актрису до Вінника

Відео: (youtube.com/Светская життя)

Легендарна українська актриса театру і кіно Ольга Сумська, яка зіграла більш ніж в 70 фільмах і серіалах, відверто розповіла про те, чим її зачарував Олег Винник. Коли артистка давала інтерв'ю був присутній її чоловік, але він не витримав ніжних слів про співака і пішов. Сама Сумська зізналася, що йому є до чого ревнувати, йдеться в "Світського життя".

Актриса знімалася в кліпі Олега Винника до пісні Роксолана. Під час зйомок, як зізнається артистка, вона була зачарована його харизмою.

"Я відразу запитала: "Віталій, коханий, ти не будеш проти якщо я знімуся у Олега Винника?", – розповідає артистка.

Катя Осадча, Ольга Сумська та Віталій Борисюк / Кадр з відео YouTube-каналу "Світське життя"

Чоловік, який стояв поруч, сказав, що Ольга нічого в нього не питала і "стоїть тут зараз, придумує на камеру".

На питання про те, чи ревнував Віталій до Вінника, сама Сумська відповіла: "ось є за що".

"Я ревнував до Вінника? Та перестаньте", – сказав Віталій Борисюк.

На словах Каті Осадчої про те, що Винник є секс-символом, чоловік актриси пішов з кадру.

"Образився. Нестриманий... Ну, от бачите? Характер. Запитай мене: "ось як витримати стільки років такий характер?", – прокоментувала Сумська.

Катя Осадча, Ольга Сумська та Віталій Борисюк / Кадр з відео YouTube-каналу "Світське життя"

Актриса розповіла трохи про те, як відбувався знімальний процес і чим зачарував її найпопулярніший український співак.

"Ну як тобі сказати, він звичайно просто випромінює цю сексуальність, як ти кажеш, ну і всі ми помічаємо. Харизма, знаєш, аж променями. Неймовірний аромат розкішних одеколонів, ці м'язи, костюм, імідж: він уміє себе створити", — сказала вона.

Артистка також розповіла, що у Винникі особливого, що він так притягує жінок.

"Хтось може не зрозуміти, що в ньому. Ось сонячна енергія. Він вміє подарувати себе жінкам", — зізналася актриса.

Раніше Ольга Сумська поділилася б'юті-секретами.

До цього Сумська вказала на деталі загибелі Марини Поплавської.

Відео: (video.rbc.ua)