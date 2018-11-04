ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Є за що": чоловік Ольги Сумської приревнував актрису до Вінника

Lite » Зірки 04.11.2018 - 16:25

Відео: (youtube.com/Светская життя)

Легендарна українська актриса театру і кіно Ольга Сумська, яка зіграла більш ніж в 70 фільмах і серіалах, відверто розповіла про те, чим її зачарував Олег Винник. Коли артистка давала інтерв'ю був присутній її чоловік, але він не витримав ніжних слів про співака і пішов. Сама Сумська зізналася, що йому є до чого ревнувати, йдеться в "Світського життя".

Актриса знімалася в кліпі Олега Винника до пісні Роксолана. Під час зйомок, як зізнається артистка, вона була зачарована його харизмою.

"Я відразу запитала: "Віталій, коханий, ти не будеш проти якщо я знімуся у Олега Винника?", – розповідає артистка.

&quot;Є за що&quot;: чоловік Ольги Сумської приревнував актрису до Вінника

Катя Осадча, Ольга Сумська та Віталій Борисюк / Кадр з відео YouTube-каналу "Світське життя"

Чоловік, який стояв поруч, сказав, що Ольга нічого в нього не питала і "стоїть тут зараз, придумує на камеру".

На питання про те, чи ревнував Віталій до Вінника, сама Сумська відповіла: "ось є за що".

"Я ревнував до Вінника? Та перестаньте", – сказав Віталій Борисюк.

На словах Каті Осадчої про те, що Винник є секс-символом, чоловік актриси пішов з кадру.

"Образився. Нестриманий... Ну, от бачите? Характер. Запитай мене: "ось як витримати стільки років такий характер?", – прокоментувала Сумська.

&quot;Є за що&quot;: чоловік Ольги Сумської приревнував актрису до Вінника

Катя Осадча, Ольга Сумська та Віталій Борисюк / Кадр з відео YouTube-каналу "Світське життя"

Актриса розповіла трохи про те, як відбувався знімальний процес і чим зачарував її найпопулярніший український співак.

"Ну як тобі сказати, він звичайно просто випромінює цю сексуальність, як ти кажеш, ну і всі ми помічаємо. Харизма, знаєш, аж променями. Неймовірний аромат розкішних одеколонів, ці м'язи, костюм, імідж: він уміє себе створити", — сказала вона.

Артистка також розповіла, що у Винникі особливого, що він так притягує жінок.

"Хтось може не зрозуміти, що в ньому. Ось сонячна енергія. Він вміє подарувати себе жінкам", — зізналася актриса.

Раніше Ольга Сумська поділилася б'юті-секретами.

До цього Сумська вказала на деталі загибелі Марини Поплавської.

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України Ольга Сумськамузыкантактрисаклипревностьшоу-бизнесОлег Винник
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся