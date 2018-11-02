"Шалена енергетика": українці в захваті від сольного концерту Dan Balan в Києві

Фото: Dan Balan в Києві (колаж РБК-Україна)

Всесвітньо відомий молдавський виконавець підірвав столичний Палац спорту

У четвер, 1 листопада у Палаці Спорту в Києві відбулося барвисте шоу зірки світового масштабу, автора хіта Numa Numa song ( "Dragostea Din Tei") Dan Balan. Артиста з Молдови по праву можна назвати одним з самих титулованих музикантів пострадянського простору.

Тепер Dan Balan нарешті приїхав до Києва, щоб дати сольний концерт і підкорити українську публіку своїми запальними танцювальними хітами. І йому це цілком вдалося - користувачі мереж виражають захват від його виступу.

"Я не майстер красного слівця і довгого посту, але не описати вчорашній вечір не можу. Гортайте серію. Як вже ясно (з моїх сторі) ми були на концерті @danbalan. Було неймовірно, наскільки людина віддає себе публіці, весь вечір не сходила посмішка з наших облич ) Всі пісні, навіть маловідомі, здавалося, що вже знаєш багато років і що-то там "подмугукиваешь"... Шоу було відмінне, світло, спецефекти, репетиція і зйомка кліпу прямо на концерті... так-так саме кліп, з участю глядача, тепер чекаємо з нетерпінням ) шалена енергетика!!! Дякуємо за шквал емоцій та чудовий вечір 1-го листопада!!!" - пише lyuda_tkachenko.

Скріншот поста (instagram.com/lyuda_tkachenko)

Відео:Dan Balan в Києві (instagram.com/lyuda_tkachenko)

"Спасибі @danbalan за море позитивних емоцій!!! Цей день залишиться у мене в моєму ", - зазначила nika.777kovaleva.

Фото: Dan Balan в Києві (instagram.com/nika.777kovaleva)

Фото: Dan Balan в Києві (instagram.com/nika.777kovaleva)

Відео:Dan Balan в Києві (instagram.com/lidokfoto)

Відео:Dan Balan в Києві (instagram.com/roman_thebest)

"#ДАНБАЛАН - це Модно! Стильно! Молодіжно! Це ж круто, да? Коли на концерті, сидячи в партері, зриваєшся зі свого місця і скачеш що малолітка? Я скажу більше, під кінець концерту не було навіть думки про те, щоб злиняти трохи раніше і не товпитися на виході з основною масою людей..., відсидів..., ні, відскакав від дзвінка і до дзвінка! Дан Балан крут, а вживу взагалі агонь! Я реально вражений... Пс: а ще на цьому концерті він презентував свій новий хіт(3-е відео) - "80's on my brain". І уривки з концерту хоче використовувати у зйомці кліпу", - поділився Андрій Коробкін.

Скріншот поста (facebook.com/Андрей Коробкін)

Відео:Dan Balan в Києві (facebook.com/Андрей Коробкін)

Зазначимо, що за свою кар'єру він встиг випустити мультиплатиновий диск, попрацювати з музикантами з Massive Attak і Вірою Брежнєвою, стати співавтором пісні "Live your Life" у виконанні Ріанни і репера T. I., а також отримати номінацію на премію Grammy.

Нагадаємо, раніше в мережі обговорювали "вибуховий" концерт The HARDKISS у Палаці спорту. Юлія Саніна разом зі своєю командою підкорили сцену Палацу спорту: на критій площадці країни зібралося більше десяти тисяч їх шанувальників.

Зазначимо, що стало відомо, чим культові Stone Sour будуть "заправлятися" перед концертом у Києві. Корі Тейлор і його команда дадуть концерт у київському клубі Stereo Plaza у рамках європейського туру на підтримку свого четвертого альбому "Hydrograd".

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Відео: РБК-Україна