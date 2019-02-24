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Ембер Херд з'явилася на пре-паті Оскара у прозорому топі без білизни

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.02.2019 - 18:19
Ембер Херд з'явилася на пре-паті Оскара у прозорому топі без білизни
Фото: Ембер Херд (instagram.com/amberheard)

Сміливий наряд актриси привів у захват її шанувальників

Вже зовсім скоро, в ніч з 24 на 25 лютого у Лос-Анджелесі відбудеться 91-а церемонія вручення кінонагород Оскар 2019. Перед і після самого заходу зазвичай проходить безліч різноманітних вечірок. Так, зірка фільму "Аквамен" Ембер Херд стала гостею пре-паті Оскара і викликала фурор своїм сміливим нарядом.

Колишня дружина Джонні Деппа з'явилася на публіці у прозорому топі на голе тіло, а також чорній спідниці з високим розрізом.

Ембер Херд з'явилася на пре-паті Оскара у прозорому топі без білизниЕмбер Херд з'явилася на пре-паті Оскара у прозорому топі без білизни

Фото: (instagram.com/hollywoodlifed)

Зверху актриса одягла накидку з квітковою вишивкою і бахромою.

Ембер Херд з'явилася на пре-паті Оскара у прозорому топі без білизниЕмбер Херд з'явилася на пре-паті Оскара у прозорому топі без білизни

Фото: (instagram.com/amberheardandhollywoodgirl)

Зірка доповнила образ червоною помадою і стильною зачіскою з косами.

Ембер Херд з'явилася на пре-паті Оскара у прозорому топі без білизниЕмбер Херд з'явилася на пре-паті Оскара у прозорому топі без білизни

Фото: (instagram.com/amberheardit)

Шанувальники були вражені таким видом Ембер, сама ж артистка із задоволенням позувала фотографам і роздавала автографи.

Нагадаємо, Ембер Херд в провокаційному образі знялася в яскравому фотосеті  для глянцевого видання Wonderland Magazine.

Ми також повідомляли, що Ембер Херд вразила екстравагантним вбранням на прем'єрі "Аквамена" в Лондоні.

До речі, повний список номінантів кінопремії Оскар 2019 можна подивитися у нас на сайті.

 

Номінанти на Оскар 2019: повний список Чим дивуватиме Оскар 2019: головні сюрпризи церемонії
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