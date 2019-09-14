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Нотка Голлівуду: Тіна Кароль показала бекстейдж-відео зі зйомок відвертого кліпу "Вабити"

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.09.2019 - 15:07
Нотка Голлівуду: Тіна Кароль показала бекстейдж-відео зі зйомок відвертого кліпу "Вабити"
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

У кліпі української співачки знімалися гарячі американські танцівники

У кінці серпня Тіна Кароль порадувала шанувальників, випустивши відвертий і жаркий кліп на пісню "Вабити". Ролик швидко став справжнім хітом і на даний момент набрав майже 3 мільйони переглядів. У ньому артистка з'явилася в ролі сексапільної господині дому, яка спокушає юних працівників. І ось настав час показати, як же проходили зйомки ефектної відеороботи - на своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала бекстейдж-відео процесу.

Зазначимо, що зйомки ролика проходили в США в розкішному будинку з басейном, а сама Кароль в ньому приміряла вельми відверті вбрання, в тому числі і купальник. Ролі працівників виконали американські танцівники Josh Killacky і Tim Milgram, вони ж виступили і режисерами кліпу. Тому спілкування за кадром відбувається англійською мовою.

Особливо фанатів позавабила сцена, в якій Тіна лупцює одного з хлопців шматком сиру по обличчю.

Відео: mking of кліпу Тіни Кароль Вабити (instagram.com/tina_karol)

Підписники подякували Кароль за цікаві закулісні кадри і залишили безліч компліментів її красі, а також захоплювалися майстерністю танцюристів-красенів.

Нотка Голлівуду: Тіна Кароль показала бекстейдж-відео зі зйомок відвертого кліпу &quot;Вабити&quot;

Фото: Тіна Кароль у кліпі "Вабити" (instagram.com/tina_karol)

  • Дико орууу з того моменту, де Тинка сиром б'ється
  • Ти така красива без мейка буся
  • ТАЛАНТ
  • Ааааа, я не можу як мені подобається природна Тіна на початку
  • Бооозе, ти така мила і шалено красива
  • Ти така ніжна
  • Дуже класно все вийшло, любимо
  • ти тут така своя
  • Дуже злагоджена робота, дружно і шалено круто, дуже цікаво бачити як піддався кліп Вабити Розумниці! Тіна гордість!
  • Бусинка
  • Зайкаааа
  • Відчувала нотку Голлівуду, і звичайно ж здивувалась що танцюристи американці ооуу як же це rich and cool.. Big gratitude for this amazing vidio love it

Нотка Голлівуду: Тіна Кароль показала бекстейдж-відео зі зйомок відвертого кліпу &quot;Вабити&quot;

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, напівгола Тіна Кароль подражнила мережу провокативним образом в сміливому вбранні. Співачка позує у профіль з голою спиною у вельми оригінальному кроп-топі.

До речі, Тіна Кароль підкорила появою в оригінальному розкішному вбранні з глибоким вирізом-декольте і шлейфом в третьому прямому ефірі шоу "Танці з зірками 2019".

Напівгола Тіна Кароль дражнить мережу провокативним образом в сміливому вбранні Очей не відвести! Тіна Кароль оголила розкішний бюст у відвертому вбранні на Танцях з зірками 2019
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